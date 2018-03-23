Стройки не будет: мемориал жертв сталинских репрессий в Челябинске взяли под особую охрану 

Участок «Золотой горы», где сейчас находится мемориальный комплекс «Братская могила жертв сталинских репрессий», признали выявленным объектом культурного наследия. Такое решение единогласно приняли эксперты научно-методического совета, сообщил председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.
— Археологам предстоит определить размеры территории. Изначально речь шла о 24 квадратных метрах но, скорее всего, она больше в несколько раз, — уточнил Александр Баландин. — Для проведения исследований получены субсидии.
Председатель Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд „Южный Урал“», археолог Гаяз Самигулов рассказал, что сейчас изучаются архивные документы. Непосредственно раскопки будут проводиться в тёплое время года, после оформления всех необходимых документов.
— В первую очередь наша задача будет заключаться в том, чтобы определить площадь захоронений. Предположений строить не буду, они могут не подтвердиться, — сказал Гаяз Самигулов. — При всей противоречивости нынешних оценок реальность большого террора сомнений не вызывает.
Присвоение «Золотой горе» особого статуса в первую очередь означает то, что здесь запретят любое строительство. Раньше там планировали возвести новый трёхэтажный выставочный центр с площадью застройки 5,5 тысячи квадратных метров, рядом с объектом должна была располагаться парковка на более 100 машино-мест.
Проект вызвал бурный протест со стороны горожан из-за расположения там братской могилы жертв сталинских репрессий. Активисты заявили, что любые строительные работ будут аморальными и кощунственными.
— Эта территория называется «Золотая гора», истории которой около 200 лет, — рассказал краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев. — Несколько веков назад по этому участку проходила «золотая жила», и на этом месте появились шахты, которые работали до 1935 года. По данным архивов, позже в этих шахтах производились захоронения расстрелянных жертв сталинских репрессий. Там нашли около 700 останков, которые перезахоронили. В 1994 году главным управлением архитектуры и градостроительства этому месту был присвоен статус исторически ценной среды городского значения. Но дело в том, что не все шахты ещё раскопаны, и там могут оставаться останки погибших. Считаю, что строить здание на этом месте — кощунство.
После этого проект выставочного центра было решено отправить на юридическую экспертизу, а также отклонить проект межевания территории улицы Академика Королева. Губернатор области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки района «Золотой горы». Градоначальник заявил, что на эти цели из бюджета согласны выделить в пределах миллиона рублей.
Благоустраивать «Золотую гору» начнут не раньше 2019 года. Сегодня, 23 марта, были подведены итоги голосования по благоустройству парков и скверов в Челябинске. Большинство жителей отдало предпочтение детскому парку «Алое Поле», который в этом году благоустроят в первую очередь. На втором месте — сквер на Академика Королёва, третье место поделили «Обкомка», бульвар на Воровского и сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ. Меньше всего голосов оказалось за мемориальный комплекс «Золотая гора».