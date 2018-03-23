Стройки не будет: мемориал жертв сталинских репрессий в Челябинске взяли под особую охрану

Александр Баландин. Участок «Золотой горы», где сейчас находится мемориальный комплекс «Братская могила жертв сталинских репрессий», признали выявленным объектом культурного наследия. Такое решение единогласно приняли эксперты научно-методического совета, сообщил председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области

— Археологам предстоит определить размеры территории. Изначально речь шла о 24 квадратных метрах но, скорее всего, она больше в несколько раз, — уточнил Александр Баландин. — Для проведения исследований получены субсидии.

Председатель Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд „Южный Урал“», археолог Гаяз Самигулов рассказал, что сейчас изучаются архивные документы. Непосредственно раскопки будут проводиться в тёплое время года, после оформления всех необходимых документов.

— В первую очередь наша задача будет заключаться в том, чтобы определить площадь захоронений. Предположений строить не буду, они могут не подтвердиться, — сказал Гаяз Самигулов. — При всей противоречивости нынешних оценок реальность большого террора сомнений не вызывает.

Присвоение «Золотой горе» особого статуса в первую очередь означает то, что здесь запретят любое строительство. Раньше там планировали возвести новый трёхэтажный выставочный центр с площадью застройки 5,5 тысячи квадратных метров, рядом с объектом должна была располагаться парковка на более 100 машино-мест.

Проект вызвал бурный протест со стороны горожан из-за расположения там братской могилы жертв сталинских репрессий. Активисты заявили, что любые строительные работ будут аморальными и кощунственными.

— Эта территория называется «Золотая гора», истории которой около 200 лет, — рассказал краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев . — Несколько веков назад по этому участку проходила «золотая жила», и на этом месте появились шахты, которые работали до 1935 года. По данным архивов, позже в этих шахтах производились захоронения расстрелянных жертв сталинских репрессий. Там нашли около 700 останков, которые перезахоронили. В 1994 году главным управлением архитектуры и градостроительства этому месту был присвоен статус исторически ценной среды городского значения. Но дело в том, что не все шахты ещё раскопаны, и там могут оставаться останки погибших. Считаю, что строить здание на этом месте — кощунство.

После этого проект выставочного центра было решено отправить на юридическую экспертизу, а также отклонить проект межевания территории улицы Академика Королева. Губернатор области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву разобраться с вопросом застройки района «Золотой горы». Градоначальник заявил, что на эти цели из бюджета согласны выделить в пределах миллиона рублей.

Благоустраивать «Золотую гору» начнут не раньше 2019 года. Сегодня, 23 марта, были подведены итоги голосования по благоустройству парков и скверов в Челябинске. Большинство жителей отдало предпочтение детскому парку «Алое Поле», который в этом году благоустроят в первую очередь. На втором месте — сквер на Академика Королёва, третье место поделили «Обкомка», бульвар на Воровского и сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ. Меньше всего голосов оказалось за мемориальный комплекс «Золотая гора».