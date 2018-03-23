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Более 20 опасных мест выхода на лед выявлено в Нижнем Новгороде
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Более 20 опасных мест выхода на лед выявлено в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде определили 24 потенциально опасных места массового выхода на весенний лед. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отмечается в сообщении, первый заместитель начальника управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов совместно с государственными инспекторами патрульной службы «Окское» провел разъяснительную работу с любителями подледного лова и выдал им памятки об опасности нахождения на водных объектах 22 марта.
«Профилактика дает результаты. Этой зимой в городе не зафиксировано ни одного смертельного случая среди любителей подледного лова. Тем не менее, троих любителей зимней рыбалки пришлось спасать: двоих — на Светлоярском озере и одного — в районе Канавинского моста на Волге», — отметил Сергей Михайлов.
Как сообщил старший госинспектор патрульной службы «Окское» Анатолий Королихин, для спасения рыбаков используется квадрокоптер. Он позволяет обследовать территорию акватории в радиусе 3-5 км. Если рыбаков обнаруживают рядом с промоинами, инспекторы ГИМС выезжают на место и предупреждают их об опасности.
По словам Анатолия Королихина, мониторинг ледовой обстановки на водоемах показал, что в среднем толщина льда составляет 40-60 см. Но если погода в Нижнем Новгороде будет сохраняться на тех же температурных значениях в течение нескольких дней, то уже через неделю лед подтает до 10-20 см, и выходить на него будет крайне опасно.
Согласно информации, администрацией города утвержден перечень из 24 потенциально опасных мест массового выхода на лед весной и осенью, из которых 16 точек дислокации любителей подледного лова рыбы. В этих местах выставлено 59 предупреждающих аншлагов безопасности выхода на лед.
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