В Нью-Йорке открылся клуб, в котором офисным работникам можно поспать после обеда

Внутри клуба много зеленых растений и приглушенный свет, из-за чего там царит атмосфера полного спокойствия. Помимо комнаток для сна там есть кафе, студия для занятий йогой и зона отдыха (не для сна, а для работы).

Официальное открытие Nap York состоялось в феврале. По словам директора по маркетингу Стейси Велорик, клуб посетила уже тысяча человек. Большинство из них — это те, кто работает неподалеку, но иногда в Nap York отдыхают люди, которые опоздали на работу из-за задержки автобуса или электрички (клуб находится рядом с Пенсильванским вокзалом и остановкой Port Authority).

Фото: Nap York

Многие исследователи утверждают, что кратковременный сон в середине рабочего дня очень полезен — он восстанавливает энергию, улучшает когнитивные способности и помогает справляться с эмоциями. Однако психолог Рон Фридман считает, что рабочие места не слишком располагают этой практике.

Посетители Nap York обычно арендуют место для сна примерно на час, хотя эксперты Mayo Clinic говорят, что если спать на работе более 30 минут, вы можете потом долгое время быть сонными. Некоторые гости клуба пользуются комнатами для сна, чтобы помедитировать.

По словам директора по маркетингу, спрос на услуги клуба оказался выше ожидаемого. Сейчас в Nap York есть семь мест для сна, к середине апреля их количество увеличат до 30.

За дополнительную плату компания может отвезти до клуба пассажиров, прилетевших в Нью-Йорк поздно ночью, чтобы те могли подремать перед регистрацией в отеле.

«Времена меняются, — сказала Велорик. — Люди начинают действительно заботиться о своем здоровье. И они понимают, что если вы устали, нет ничего плохого в том, чтобы сделать перерыв и уделить время себе».

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