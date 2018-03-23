«Белый Квадрат»: последний день приема заявок по льготной стоимости

23 марта истекает срок, когда заявки на участие в деловой и образовательной программе одного из крупнейших бизнес-форумов СНГ в сфере маркетинга и коммуникаций — Десятого Международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» — принимаются на льготных условиях.

19−21 апреля «Белый Квадрат» соберет в Минске более 1000 делегатов из 30 стран Европы и СНГ с целью обмена успешным международным опытом построения эффективных маркетинговых стратегий, разработки действенной коммуникационной политики брендов, рабочими механизмами развития ипродвижения, которые помогут достичь наивысших коммерческих результатов.

В программе «Белого Квадрата» пройдет свыше 70 мастер-классов, панельных дискуссий, семинаров на тему креатива, креативной эффективности, маркетинга, брендинга, digital от хедлайнеров ведущих коммуникационных форумов Европы, на счету которых более 200 наград Cannes Lions за креатив и Effie за эффективность.

Программа Десятого Международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

19 АПРЕЛЯ

С 9.15 — Аккредитация участников и гостей фестиваля. Приветственный кофе.

КОНГРЕСС-ХОЛЛ

10.00 — 10.30 — торжественная Церемония открытия Фестиваля

Тема: СТРУКТУРА, ПРОЦЕСС, КРЕАТИВ: ПОЧЕМУ ОНИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.

Убивает ли структурированность креатив? Стоит ли быть креативным, работая в маркетинге? Может ли хорошо структурированный рабочий процесс привести к созданию лучших идей для развития бренда? Почему креативщики не должны быть хаотичными, а менеджеры и маркетологи должны «дружить» с креативом?

Тема: МАРКЕТИНГ НА СТАГНИРУЮЩИХ РЫНКАХ: РАЗВИТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РИТЕЙЛА И КОММУНИКАЦИИ.

13.20 — 14.10 — Fabien Teichner, Chief Creative Officer, Serviceplan, Франция

Мастер-класс.

14.20 — 15.10 — Anna Meneguzzo, креативный директор Leo Burnett Milan, Италия

Тема: 4Р. ТЕОРИЯ ВСЕГО, ВКЛЮЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Правильные коммуникации творят чудеса в достижении эффективных результатов. Такие коммуникации должны не преследовать потребителя, а быть ему максимально понятными.

15.20 — 16.10 — Виталий Кокошко, основатель, генеральный директор Kinograf, Украина

Тема: КРЕАТИВ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ? ДЕНЬГИ ИЛИ СЛАВА?

Возможно ли быть и умной, и красивой? Набивший оскомину Креатив и пресловутая Эффективность. Много видео кейсов и самые честные ответы на вопросы.

16.20 — 17.10 — Vicky Gitto, президент Art Directors Club of Italy, Италия

Тема: НОВЫЕ ТРЕНДЫ В БРЕНД-КОММУНИКАЦИЯХ.

Изменения в мире коммуникаций затронули не только агентства и сферу креатива, но даже в большей степени бренды. Узнайте, что изменилось и каковы наиболее инновационные подходы сегодня. Так как брендам важно иметь богатое наследие, но еще важнее — иметь будущее.

17.20 — 19.20 — Евгений Примаченко, креативный директор Wieden+Kennedy Amsterdam, Нидерланды

Тема: BLOOD, SWEAT AND BITTERBALLEN.

О рекламной жизни в Голландии, дожде и жареных снеках.

БЕЛЫЙ ЗАЛ 10.40 — 11.30 — Владилен Ситников, Chief Creative Officer, POSSIBLE Group Moscow, Россия

Тема: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МАРКЕТИНГЕ: НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРЕНДА И ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.40 — 12.30 — Константин Шнайдер, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine, Украина

Тема: РЕНЕССАНС РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ.

Появление субкультуры хайпбистов — красноречивый признак трансформации общества. Brand matters. И это значит, что Брендмен опять нужен Готем сити — нас ждет ренессанс рекламной индустрии.

12.40 — 13.10 — Levan Lepsveridze, Chief Creative Officer, со-основатель Leavingstone, Грузия

Тема: PHYZAGHI.

Почему у некоторых брендов высокие показатели earned media, а у других нет. Почему некоторыми кампаниями делятся тысячи людей, а другими нет. Что важнее всего знать, планируя вирусную кампанию. Да, и Phyzaghi — грузинский сленг, обозначающий чистую правду, подлинность, реальность.

13.20 — 14.10 — 2018 DIGITAL TRENDS.

Хедлайнеры: лидеры европейской индустрии коммуникаций, обладатели многочисленных престижных наград за креатив и эффективность, создатели успешных кампаний для всемирно известных брендов.

14.20 — 15.10 — Ирина Муштина, основатель, СЕО CF. Digital, Украина

Тема: АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

Как в разы повысить прибыль e-commerce.

15.20 — 16.10 — Валерий Волчецкий, креативный директор Red Keds, Россия

Тема: КАК СОЗДАТЬ БРЕНД И ОБЛАЖАТЬСЯ.

Как потратить деньги бренда, чтобы сделать ему хуже. Как выбрать агентство, которое съест ваш бюджет. Как выбрать идеи, которые затеряются в рекламном клаттере. Как реализовать кампанию, которая оттолкнет вашу текущую аудиторию и не привлечет новую.

16.20 — 17.10 — Дмитрий Тютьков, креативный директор, основатель TUTKOVBUDKOV, Россия

Тема: PULL ПРОТИВ PUSH: КАК СОЗДАВАТЬ КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬ.

В последнее время реклама воспринимается зрителем, как инородный организм — «нарост» на теле хорошего контента, от которого так и хочется поскорее избавиться через Adblock. Решение — создавать контент, который будет интересен зрителю. Контент, который захочется отыскать самому и не дожидаться, когда тот появится в рекламном блоке. И даже контент, в котором никто не узнает рекламу.

17.20 — 18.10 — Юрий Гладкий, со-основатель, CEO, GRAPE, Украина

Тема: КАК СОЗДАВАТЬ БРЕНДЫ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ.

Почему лояльности больше не существует. Почему данные не имеют смысла без креатива. Как инвестиции в бренд способствуют развитию компании в меняющемся технологичном мире. Зачем бренду быть контент-хабом.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 10.40 — 11.30 — Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer, Беларусь

Тема: SIMPLIFICATION. ТЕОРИЯ ЗВЕНЯЩЕЙ ПРОСТОТЫ.

Быть эффективным для бренда — значит быть понятным и актуальным для потребителей. Раскрываем секреты «простых» решений.

11.40 — 12.40 — Владимир Лифанов, креативный директор Suprematikа, Россия

Тема: СКВОЗЬ ТЕРНИИ ПОЗДНО.

Не существует уникальных креативных методик для создания дизайна. В разных вариациях — один и тот же известный всем метод тыка или, если назвать деликатнее, перебора вариантов. Основное принципиальное отличие хорошего дизайнера от плохого лишь в том, что хороший в поисках стоящей идеи перебирает гораздо, в разы больше вариантов.

Тема: КРЕАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И РАЗНЫЕ ЭТАПЫ БРЕНДИНГА.

13.30 — 14.10 — Ольга Кашкан, креативный директор, со-учредитель Fabula Branding, Беларусь

Тема: КВАНТОВЫЙ СКАЧОК В БРЕНДИНГЕ: ОТ ВЫЖИВАНИЯ — К СОЗИДАНИЮ.

14.20 — 15.10 — Анастасия Третьякова, креативный директор Depot WPF, Россия

Тема: НУЖНА ЛИ БРЕНДАМ РОДИНА? Кто и что диктует национальность бренда. Кириллица vs. латиница. Не лого единым: как национальная принадлежность проявляется в дизайне.

15.20 — 16.10 — Дмитрий Перышков, креативный директор DDVB, Россия

Тема: ДИЗАЙН КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

Создание и моделирование брендов через социальные инсайты. Изменяющийся мир вносит свои коррективы в создание брендов. Комодизация услуг, товаров, брендов меняет инструменты и подходы к дизайну и бренд строительству. Узнайте как.

16.20 — 17.10 — Алексей Сосницкий, стратегический директор PG Branding, Беларусь

Тема: СТМ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК В БЕЛАРУСИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

17.20 — 17.50 — Павел Таргашин, директор по развитию Fistashki, Россия

Тема: БЛОГЕРЫ КАК DIGITAL ИНСТРУМЕНТ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС.

18.00 — 18.30 — Александр Подгорный, CEO Asterman, Беларусь

Тема: ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ И ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ РЕКЛАМЫ. ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕVR/AR.

18.40 — 19.10 — Объявление шорт-листов конкурса Creativity. Показ работ-финалистов Фестиваля: Film, Print, Outdoor, Radio & Audio, Integrated, Branded Content & Entertainment.

21.00 — OPENING GALA — вечеринка открытия Фестиваля. Для аккредитованных участников и гостей Фестиваля.

20 АПРЕЛЯ

с 9.30 — Аккредитация участников фестиваля

КОНГРЕСС-ХОЛЛ

10.00 — 10.50 — Haris Amiel Hevia, креативный директор Psycle Interactive, Испания

Тема: НОВЫЙ ЛАНДШАФТ ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГЕ.

Как новые технологии и форматы влияют на процесс создания цифровых продуктов.

Возможности и будущее креатива в эпоху новых технологий, когда будущие индустриальные стандарты определяются AR, VR, AI и машинным обучением.

11.00 — 11.50 — Mihai Fetcu, креативный директор Geometry Global Bucharest, Румыния

Тема: ЕСТЕСТВЕННЫЙ КРЕАТИВ.

Как простая, но креативная идея может изменить бизнес на рынках с низким бюджетом. Мыслите глобально, просто и эффективно, и перестаньте использовать low budget в качестве оправдания.

12.00 — 12.50 — Мастер-класс. Спикер и тема согласовываются.

13.00 — 13.50 — Pedro Pires, Chief Creative Officer, CEO Solid Dogma, президент Clube Criativos de Portugal, Португалия

Тема: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БРЕНДИНГ И ВЗГЛЯД НА КУЛЬТУРУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БРЕНДИНГА.

Искусство может стать полезным и позитивным инструментом социального влияния в брендинге, так как задача бренда — не только продать свой продукт, но стремиться к культурной интеграции с потребителем и завоевать его уважение.

Мастер-класс. Тема согласовывается.

15.40 — 16.30 — Kosuke Takeshige, креативный директор mcgarrybowen London / DENTSU INC, Япония

Тема: КРЕАТИВ В ЭРУ DIGITAL. ШОУКЕЙС ИЗ ЯПОНИИ.

16.40 — 18.10 — Владислав Деревянных, арт-директор РА «Восход», Россия

Тема: ЭТО МОЯ ТЕРРИТОРИЯ.

Брендинг территории очень модная сегодня тема. От малюсенького города на севере Урала, до европейской страны, все озадачены брендингом и самоидентификацией. «Нам нужны туристы»; «Нам необходима инвестиционная привлекательность!» — кричат власти регионов и бегут в лучшие студии мира и страны тратить пупильоны денег. Месяцы работы, лучшие креативные умы, изученный мировой опыт, профессионализм… А ваш сосед по подъезду не наденет майку с новым красивым логотипом города даже на дачу. Шучу, на дачу наденет. Как быть, как сделать так, чтоб айдентику принял не только мэр города или губернатор, но и большинство жителей региона. Всё просто, нужен не брендинг территории — нужен брендинг людей.

БЕЛЫЙ ЗАЛ 10.00 — 10.50 — Объявление шорт-листов конкурсов Marketing и Creative Effectiveness. Показ работ-финалистов Фестиваля: Promo & Activation, PR, Direct, Media, Innovations, Creative Effectiveness.

Тема: ГЕНИАЛЬНОСТЬ КАК ПЕРФОМАНС, А НЕ ДАР БОЖИЙ.

В индустрии коммуникаций эффективность важна не только в продуктах и дисциплинах, но и в работе с людьми. Здесь именно люди и их перфоманс в наибольшей степени определяют успех бизнеса. Новаторский подход — Genius. Гениальность как новый тип мышления 21 столетия и модель развития потенциала на уровне личности, команды, компании. Включение Гения определяет путь к необыкновенной эффективности, лучшему перфомансу и наслаждению. И это действительно доступно каждому, а не только избранным.

12.00 — 12.50 — Audrius Feigelovicius, стратегический планер, управляющий директор Not Perfect | Y&R Minsk, Литва

Тема: ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

13.00 — 13.50 — Павел Гордон, CEO TDI Group, Беларусь

Мастер-класс. Тема согласовывается.

14.00 — 14.30 — Rimantas Stanevicius, креативный директор, Milk Vilnius, Литва

Тема: ЯЗЫК ЛЮБВИ В РЕКЛАМЕ.

Бренды хотят быть известными, потребляемыми, уважаемыми и, в конце концов, даже любимыми. Но говорят ли они на языке любви со своей аудиторией? Демонстрируют ли привязанность к своим лояльным потребителям так, чтобы они реально это чувствовали? В 80% случаев нет. Узнайте, как и почему. Станьте полиглотами в коммуникации со своим потребителем, выучив 4 дополнительных языка.

Тема: НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА.

Как сделать маркетинг эффективнее. Как выстроить работу с креативом и как его оценивать, не допуская ошибок, которые могут дорого стоить.

15.40 — 16.30 — Сергей Атанасов, CEO, со-основатель группы компаний LOVATA, Беларусь

Тема: КАК E-COMMERCE ПРОЕКТУ ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК И НЕ УМЕРЕТЬ.

16.40 — 17.30 — Gatis Rozenfelds, креативный директор, со-основатель Tribe Riga, Латвия

Тема: ВАЖНОСТЬ ПРЕДЫСТОРИЙ В СОЗДАНИИ БРЕНДОВ. ЧТО ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ?

17.40 — 18.10 — Объявление шорт-листов конкурсов Branding и Digital. Показ работ-финалистов Фестиваля: Communication Design, Packaging Design, Digital Design, Digital, Mobile, Creative Data.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 10.00 — 13.00 — ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ.

Инна Гаврильчик, начальник сектора по рекламе Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламойМинистерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕКЛАМЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

ОПЫТ ЛУЧШИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК СНГ. При участии представителей АКМА Беларусь, АКАР Россия, ВРК Украина.

13.10 — 15.10 — МАРКЕТИНГ В БЕЛАРУСИ. БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ.

15.20 — 16.50 — ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ АКМА. КАК ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕРЫ ПО ВЫБОРУ КРЕАТИВНЫХ АГЕНТСТВ.

Хедлайнеры: креативные директора агентств-лидеров Рейтинга креативности и мастерства — члены АКМА Беларуси; представители АКАР, Россия

17.00 — 18.00 — ENTRY WORKSHOP. EFFIE AWARDS BELARUS 2018.

Модераторы: Алена Устинович, Председатель Правления АКМА, Беларусь; Максим Лазебник, исполнительный директор ВРК, Украина.

Закрытое заседание. Предварительная регистрация.

Премия Effie проводится с 1968 года в 44 странах мира, являясь всемирно признанным «золотым» стандартом эффективности маркетинга и ежегодно формируя Effie Effectiveness Index — рейтинг эффективности брендов и агентств, демонстрирующий расстановку сил на рынке на основе профессиональной оценки результативности маркетинговых проектов. Как получить признание и завоевать престижные награды.

18.10 — 19.00 — Награждение победителей конкурсной программы ВТОРОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНГРЕССА «БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ».

21 АПРЕЛЯ

с 9.30 — Аккредитация участников фестиваля

КОНГРЕСС-ХОЛЛ

10.00 — 10.50 — Мастер-класс. Спикер и тема согласовываются.

11.00 — 11.50 — Istvan Bracsok, исполнительный креативный директор, основатель White Rabbit Budapest, Венгрия

Мастер-класс. Тема согласовывается.

12.00 — 12.50 — Malek Ghorayeb, региональный исполнительный креативный директор Leo Burnett Beirut, Ливан

Тема: ДА, ВЫ МОЖЕТЕ!

Все могут. Все могут создавать хорошие идеи. Отличные идеи, которые будут побеждать. Которые завоюют сердца ваших потребителей. И признание профессионального жюри по всему миру.

17.30 — 20.00 — ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

БЕЛЫЙ ЗАЛ 10.00 — 10.50 — ФЕЙЕРВЕРК КРЕАТИВА. EPICA AWARDS ON TOUR, MINSK SHOWCASE.

Показ лучших ТВ-роликов планеты по мнению мировой индустриальной прессы — роликов-победителей одного из старейших международных фестивалей рекламы Epica Awards 2017.

11.00 — 11.50 — Александр Демидович, руководитель коммерческих спецпроектов, Евгений Шибинский, главный редактор коммерческих спецпроектов, TUT. BY, Беларусь

Тема: КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ХОТЕЛКУ КЛИЕНТА В ПРОСМОТРЫ И КЛИКИ.

12.00 — 12.50 — Дарья Овечкина, старший копирайтер РА «Восход», Россия

Тема: «В СМЫСЛЕ?»

Как делается реклама по-уральски. Чему нас всех может научить Петреныч. И в чём же всё-таки сила.

13.00 — 13.20 — Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, Беларусь

Тема: ВЫСТАВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА.

13.30 — 13.50 — Денис Мисюля, арт-директор, учредитель «Молоко», Беларусь

Тема: КАК ДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ МАРКЕТИНГ С МИНИМАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ.

14.00 — 14.50 — Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group Russia, Россия

Мастер-класс. Тема согласовывается.

15.00 — 15.50 — Anze Jereb, региональный исполнительный креативный директор BBDO Ukraine & Central Asia, Украина

Тема: THE EARTH IS FLAT, ИЛИ ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ!

Наука не доказала ничего только необразованным. Поэтому обсудим, почему креативность все же самый эффективный инструмент в коммуникациях. Убедимся, что мы совсем не рациональные существа. И поймем, как плохая работа влияет на мнение, что «мир — плоский».

16.00 — 16.50 — ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.

Модератор: Дмитрий Аполенис, креативный директор AIDA Pioneer, Беларусь.

Хедлайнеры: лидеры европейской индустрии коммуникаций, обладатели многочисленных престижных наград за креатив и эффективность, создатели успешных кампаний для всемирно известных брендов.

КАКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БЫЛИ ЭФФЕКТИВНЫ ВЧЕРА, ЧТО РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ И ЧТО БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ БИЗНЕСУ В БУДУЩЕМ. НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАКТИКИ.

17.00 — 17.30 — WELCOME DRINKS. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ И ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 10.00 — 10.50 — Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!, Россия

Тема: ОТКЛЮЧИТЕ ЭТОТ МОЗГ! КАК ПРИДУМЫВАТЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ КРЕАТОР.

Как развивать креативное мышление и искать яркие идеи и инсайты и, вообще, мыслить не как все.

Тема: LET’S DANCE. ОПЕРАЦИОННЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА.

Создаем собственный микс. Как исключить малоэффективные элементы и создать свою модель активации коммуникаций. Примеры кейсов, анализ актуального инструментария.

12.00 — 12.50 — Ionel Lеhari, креативный директор Identity, Эстония

Тема: МЕТОДОЛОГИЯ ПРОТИВ ИНТУИЦИИ.

Как принимать верные решения при разработке и заказе дизайна. Что важнее — рацио или эмоции? Что определяет отличную дизайн-идею? Для создания выдающихся дизайн-концепций необходимо задействовать оба полушария мозга. Узнайте, как преуспеть в этом и какие знания и навыки для этого необходимы.

Тема: ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДИНГА.

От простых обещаний к потребительскому опыту. Возможности, которых не было раньше.

14.00 — 14.50 — Александр Капелевич, Creative Owner, Виталий Захаров , креативный директор, Loga Biga, Беларусь

Тема: КАКАЯ СТАРАЯ ИДЕЯ!

Время диктует новые правила для нас, разработчиков рекламы, или это просто медиа эволюционируют? А вы сможете определить возраст хорошей идеи? Тотализатор, призы, лучи славы победителю.

Тема: СЛОВА КАК СИМВОЛЫ, СИМВОЛЫ КАК СЛОВА.

Субстрат коммуникации — слова, спрессованные в знак, символ. Как «декодируются» смыслы в символы, и наоборот. И нужно ли этому учиться.

20.30 — GALA PARTY — вечеринка закрытия Фестиваля. Для аккредитованных участников и гостей Фестиваля.

Помимо деловой и образовательной, «Белый Квадрат» славится своей вечерней и культурной программами. Для иностранных гостей будут организованы экскурсии, продвигающие Беларусь. В рамках Фестиваля также пройдет Второй специализированный Конгресс «Брендинг территорий. Лучшие практики», который станет площадкой профессионального обсуждения актуальных тенденций в позиционировании территорий, использовании и создании привлекательности территорий для продвижения товаров и услуг, усилении маркетинговых стратегий бизнеса за счет синергии ресурсов территории и субъектов территории.

Вечеринки «Белого Квадрата» проходят с шоу-программой, угощениями и напитками от известных белорусских брендов, всегда пропитаны атмосферой творчества и живого общения и объединяют участников в единое креативное сообщество, заряжая профессиональной энергией на долгое время вперед.