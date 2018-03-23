Ещё
В центре Волгограда лапку индюшки приняли за боевую гранату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

В центре Волгограда лапку индюшки приняли за боевую гранату 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Выброшенная лапка индюка, которую внимательные горожане приняли за гранату, подняла на ноги почти все экстренные службы города.
— Волгоградцы, заметившие на тротуаре Порт-Саида какой-то подозрительный предмет и принявшие его за снаряд, вызвали полицейских, — уточнили в пресс-службе областного главка.
Вместо гранаты сотрудники ППС нашли кости, которые они приняли за скелетированную кисть человека. Дилеммы горожан и полицейских разрешили волгоградские медики. По их словам, на Порт-Саида выбросили лапку индюка.
v1.ru: последние новости
В Волжском ищут пропавшего в своей день рождения школьника «В мутной воде, как дома»: один день из жизни военных водолазов из Волжского Новый микрорайон в Советском районе Волгограда остался без уличного освещения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1893
Умер известный шансонье16
Еще одна страна вышлет российских дипломатов214
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение