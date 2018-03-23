В центре Волгограда лапку индюшки приняли за боевую гранату

Выброшенная лапка индюка, которую внимательные горожане приняли за гранату, подняла на ноги почти все экстренные службы города.

— Волгоградцы, заметившие на тротуаре Порт-Саида какой-то подозрительный предмет и принявшие его за снаряд, вызвали полицейских, — уточнили в пресс-службе областного главка.

Вместо гранаты сотрудники ППС нашли кости, которые они приняли за скелетированную кисть человека. Дилеммы горожан и полицейских разрешили волгоградские медики. По их словам, на Порт-Саида выбросили лапку индюка.