Прокуратура потребовала от главы Челябинска найти деньги на расселение аварийных домов

Прокуратура Челябинска внесла представление главе города Евгению Тефтелеву с требованием решить вопрос о финансировании переселения жителей аварийных домов. Нового жилья ждут 123 семьи. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

После обрушения части стены в доме № 8а на Копейском шоссе по поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева провели проверку. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2015 году, срок переселения жителей установили на 2016-й. Но городская администрация до сих пор не сделала это из-за нехватки финансирования.

В 2017-м прокуратура уже направляла главе Челябинска Евгению Тефтелеву и председателю гордумы Станиславу Мошарову информацию о том, что нужно найти финансирование для решения проблем жителей аварийных домов со сроками расселения с 2014 по 2018 годы. На эти цели необходимо 474 миллиона 116 тысяч 300 рублей на выплату компенсаций хозяевам 181 квартир.

Прокурорская проверка показала, что по муниципальной программе «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в городе Челябинска на 2017–2019 годы» жильцам выплатили лишь 65 миллионов.

— Таким образом, городская администрация в 2018 году не имеет возможности выполнить свои обязательства перед жителями аварийных домов, сроки переселения которых предусмотрены в период с 2014 по 2018 годы, — добавила Наталья Мамаева . — В связи с чем прокуратурой города главе Челябинска внесено представление с требованием решить вопрос об увеличении финансирования на выплату возмещения собственникам аварийных домов.

В доме на Копейском шоссе, 8а в Челябинске 16 марта обрушилась фасадная стена. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу. После происшествия прокуратура тут же начала проверку, которая и послужила поводом для более подробных разбирательств по переселению челябинцев из ветхих домов.

В плачевном состоянии находится и соседний дом № 7 на Копейском шоссе, где также начала разрушаться стена. Накануне региональная Госжилинспекция провела там проверку и выдала предписание управляющей компании.

— ООО «Справедливое ЖКХ» выдано предписание с требованием устранить нарушения до 17 апреля этого года, — сообщили в ГЖИ. — Компания должна составить план по обследованию стен, восстановить повреждение внутренней отделки стен лестничных клеток, очистить двор и крыльцо от снега, наледи и мусора, установить таблички с указанием номеров подъездов и квартир, очистить приямки подвального помещения от мусора, устранить неисправности водоотводящих устройств, выполнить сухую и влажную уборку лестничных площадок, выполнить ремонт окон, выполнить ремонт второй входной двери. Исполнение предписания поставлено на контроль в главном управлении.