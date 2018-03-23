Нижегородский писатель за сутки собрал в Интернете 100 тысяч рублей

Нижегородский писатель Денис Чернов начал 19 марта на краудфандинговой платформе «Планета» сбор средств на издание его второй книги «Митя. Повесть о первой любви».

Необходимую сумму удалось набрать в первые же сутки, но проект продолжается. «Сто тысяч рублей — это тот минимум, без которого „Мите“ было бы сложно попасть на прилавки книжных магазинов. Чем больше мы соберем денег, тем больше будет магазинов и тем шире будет география распространения», — рассказал Чернов.

«Митя» уже издавался, тиражом 100 экземпляров, деньги были собраны на Фейсбуке — 5 тысяч рублей. Но количество заявок на книгу было столь велико, что Чернов решил начать краудфандинговый проект.

«Митя. Повесть о первой любви» — вторая книга Дениса Чернова. Первая называлась «Бог любит Дениску». А своё первое произведение Чернов написал в 1990 году, в 12 лет. Повесть «В плену у космических пиратов», созданная под влиянием Кира Булычёва , уместилась в общей тетради на 46 листов, произведение было написано от руки.

Сейчас Чернов готовит переиздание «Бог любит Дениску», объем вырастет в два раза. Есть планы на продолжение «Мити».