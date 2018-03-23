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Нижегородский писатель за сутки собрал в Интернете 100 тысяч рублей
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Нижегородский писатель за сутки собрал в Интернете 100 тысяч рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский писатель Денис Чернов начал 19 марта на краудфандинговой платформе «Планета» сбор средств на издание его второй книги «Митя. Повесть о первой любви».
Необходимую сумму удалось набрать в первые же сутки, но проект продолжается. «Сто тысяч рублей — это тот минимум, без которого „Мите“ было бы сложно попасть на прилавки книжных магазинов. Чем больше мы соберем денег, тем больше будет магазинов и тем шире будет география распространения», — рассказал Чернов.
«Митя» уже издавался, тиражом 100 экземпляров, деньги были собраны на Фейсбуке — 5 тысяч рублей. Но количество заявок на книгу было столь велико, что Чернов решил начать краудфандинговый проект.
«Митя. Повесть о первой любви» — вторая книга Дениса Чернова. Первая называлась «Бог любит Дениску». А своё первое произведение Чернов написал в 1990 году, в 12 лет. Повесть «В плену у космических пиратов», созданная под влиянием Кира Булычёва, уместилась в общей тетради на 46 листов, произведение было написано от руки.
Сейчас Чернов готовит переиздание «Бог любит Дениску», объем вырастет в два раза. Есть планы на продолжение «Мити».
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