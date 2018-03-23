Народный рейтинг мэров Татарстана. Дай свою оценку

Местное самоуправление — самый близкий к населению уровень власти, по работе которого в России традиционно судят о работе власти в целом. В ведении органов местного самоуправления находятся самые насущные вопросы, определяющие качество повседневной жизни каждого из нас — жилищно-коммунальное хозяйство, уборка и благоустройство, социальная инфраструктура

Проанализировав, кто из глав местного самоуправления за последние три месяца чаще всего обсуждался в СМИ и соцсетях, мы составили ТОП-20 мэров Татарстана , которые и будут бороться за звание самого эффективного.

По вашему мнению, на сколько эти мэры знают проблемы и чаяния жителей своего муниципального образования? Проголосуй и расскажи всем! А мы по вашим оценкам определим мэров в трех номинациях: «Самый заслуженный», «Надежда жителей» и «Антирейтинг».

Голосование продлится до 15 апреля. Причем можно будет не только дать свою оценку мэрам, но и посмотреть промежуточные результаты, которые будут подводиться еженедельно. Мы рассчитываем, что объективная и беспристрастная оценка уровня профессионализма жителями республики заставит мэров трудиться на благо муниципальных образований с еще большей самоотдачей.