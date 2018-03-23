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Народный рейтинг мэров Татарстана. Дай свою оценку
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Народный рейтинг мэров Татарстана. Дай свою оценку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Местное самоуправление — самый близкий к населению уровень власти, по работе которого в России традиционно судят о работе власти в целом. В ведении органов местного самоуправления находятся самые насущные вопросы, определяющие качество повседневной жизни каждого из нас — жилищно-коммунальное хозяйство, уборка и благоустройство, социальная инфраструктура
Проанализировав, кто из глав местного самоуправления за последние три месяца чаще всего обсуждался в СМИ и соцсетях, мы составили ТОП-20 мэров Татарстана, которые и будут бороться за звание самого эффективного.
По вашему мнению, на сколько эти мэры знают проблемы и чаяния жителей своего муниципального образования? Проголосуй и расскажи всем! А мы по вашим оценкам определим мэров в трех номинациях: «Самый заслуженный», «Надежда жителей» и «Антирейтинг».
Голосование продлится до 15 апреля. Причем можно будет не только дать свою оценку мэрам, но и посмотреть промежуточные результаты, которые будут подводиться еженедельно. Мы рассчитываем, что объективная и беспристрастная оценка уровня профессионализма жителями республики заставит мэров трудиться на благо муниципальных образований с еще большей самоотдачей.
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