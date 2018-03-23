Депутат Госдумы от Татарстана назвал журналистов «слугами» 

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию «Реальное время».
Накануне несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной протеста стали публичные обвинения трёх журналисток в сексуальных домогательствах против Леонида Слуцкого и последующее решение комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.