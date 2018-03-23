Депутат Госдумы от Татарстана назвал журналистов «слугами»

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию «Реальное время».