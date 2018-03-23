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Депутат Госдумы от Татарстана назвал журналистов «слугами»
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Депутат Госдумы от Татарстана назвал журналистов «слугами» 

Говорит Москва 1 час назад
«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвёртой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — сказал Сибагатуллин в интервью казанскому изданию «Реальное время».
Накануне несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной протеста стали публичные обвинения трёх журналисток в сексуальных домогательствах против Леонида Слуцкого и последующее решение комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.
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