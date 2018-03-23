Россию надо подрывать изнутри, взращивая там «элиты»

Складывается такое чувство, что сразу после выборов западным экспертам подложили какой-то шаблон для статей о России . Мы далеки от конспирологических теорий о «методичках» и некоем «едином центре», штампующим их, но последние статьи можно свести к единой формуле: Россия слабая разваливающаяся страна с экономикой, чуть ли не «разорванной в клочья», с массой проблем, полностью зависимая от нефти, с низким оборонным бюджетом, поэтому… ее надо очень бояться. Да, и обязательно в статье надо упомянуть, что экономика России меньше, чем у Канады , — без этого просто никуда.

Что за одержимость сравнением с Канадой? Вроде, не самая маленькая страна. Сравнивали б уже с экономикой Британии или, например, Южной Кореи . Но почему-то только ленивый автор статей о России не сравнивает ее экономику именно с Канадой.

Например, в вашингтонской газете «Хилл» — одновременно со статьей Бреммера — появляется опус еще одного «кремленолога», Гэри Шмитта, «Путин играет в опасную новую игру, чтобы расширить влияние России». И вновь читаем: «Россия сегодня имеет экономику меньше, чем Канада». Ну как тут не поверить в «методички»?

А накануне еще один эксперт, Скотт Гилмор, начинал свою статью так: «Россия — это бардак. Бывшая сверхдержава имеет теперь экономику меньше, чем у Канады». Спрашивается: что ж вы о такой мощной и великой Канаде столько не пишете, сколько о «слабой» России?

Открываем статью во французской «Монд» по итогам выборов и читаем: «У России нет масштабов СССР», экономика ее слаба, у нее нет союзников, Крым, Сирия и т.д.. Знакомо, верно? Чуть ли не те же фразы, что и в статье Бреммера. И в итоге заключение: Россия очень опасна, « США должны с силой выступить против России».

Так если наша страна так слаба, почему она опасна? «Весь ее военный бюджет меньше, чем дополнительные деньги, которые президент Дональд Трамп просит у Конгресса на оборону США», — пишет Бреммер. Ну да, и Россия подчеркивает это, указывая на то, что милитаризацией занимается не она, и соответственно, угрозы миру исходят с Запада, а не из России.

Тезисы Бреммера чуть ли не под копирку повторяет Шмитт: «Российская военная угроза сегодня… даже близко не сравнится с угрозой, перед которой когда-то стояли Соединенные Штаты и их союзники». Именно! Наверное, потому что нынешняя Россия никому и не угрожает?

«Военные расходы РФ составляют менее одной десятой военных расходов США. Поэтому ожидать прямой атаки России на страны НАТО не стоит», — пишет еще один штатный кремленолог Андерс Аслунд. То есть получается, такую «слабую» Россию не надо опасаться? Тогда почему те же эксперты призывают выступать против нее «с силой»: ведь заключение чуть ли не каждой из приведенных статей сводится именно к этому. Вот и «Вашингтон пост» призывает Трампа действовать «жестко» по отношению к России.

А редакционная статья последнего номера британского журнала «Экономист» по итогам выборов в России провозглашает ни много ни мало начало новой войны за нашу страну. Причем редакторы издания прямо призывают Запад «принять участие в этой игре». Напомните, в чем там обвиняли Россию? Неужели во вмешательстве в дела других стран?

А дальше следует цитата, которая во многом и разъясняет смысл всех приведенных выше мантр о «слабой России»: «Стоит вспомнить, что Советский Союз был подорван не только военным превосходством Запада, но также его экономической, культурной и моральной привлекательностью. Потребовались десятилетия на разрушение коммунизма, но сегодняшняя России экономически слаба».

Так вот оно в чем дело! Они не скрывают, что хотят подорвать Россию («не только военным превосходством»), и доказывают своим вождям, что теперь на это потребуется меньше времени, чем потребовалось на разрушение СССР. Для этого, по мнению «Экономиста», необходимо «культивировать новую элиту» в России. А кто будет заниматься этим «культивированием»? Само собой, те самые западные специалисты, которые пытаются предстать в качестве «экспертов по России».

То есть по большому счету все упомянутые статьи о «слабой России» — это попытка штатных кремленологов убедить западных лидеров в том, что с Кремлем нет смысла договариваться. На него нужно оказывать давление и руками тех же кремленологов взращивать там прозападную «элиту» для того, чтобы подорвать и разрушить Россию, как разрушили СССР (спасибо журналу «Экономист» за такую откровенность).

Дело в том, что западные «спецы по России» очень боятся повторения 90-х, ставших для них сущей катастрофой. Когда Запад посчитал, что он достиг цели и победил нас, потребность в советологах/кремленологах сразу отпала: закрылись аналитические центры, сократилось финансирование на различные «голоса», «эксперты» откровенно прозябали.