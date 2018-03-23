Guccifer 2.0 забыл активировать VPN-сервис и раскрыл свой реальный IP-адрес

Когда речь идет об анонимности в интернете, то здесь допускают ошибки даже самые опытные хакеры. Ярким примером является Guccifer 2.0, взявший на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США и передачу похищенных материалов WikiLeaks в июне 2016 года.

В новом эксклюзивном материале журналисты американского издания The Daily Beast заявили, что Guccifer 2.0 в действительности является сотрудником ГРУ , а установить это удалось благодаря ошибке, допущенной им при использовании сервиса VPN.

Сам Guccifer 2.0 неоднократно отрицал, что работает в интересах какого бы то ни было правительства, и называл себя «хакером-одиночкой», однако многие эксперты связывали его с российскими спецслужбами.

«Многие ИБ-компании и отдельные специалисты скептически отнеслись к личности Guccifer 2.0 и рассказанной им истории о себе. Мы начали находить несоответствия и пришли к выводу, что эта личность была придумана на скорую руку лицом или лицами, причастными ко взлому Нацкомитета Демпартии», — сообщил исследователь компании ThreatConnect Кайл Эмке (Kyle Ehmke).

Пытаясь выяснить, кто на самом деле стоит за персонажем под псевдонимом Guccifer 2.0, Эмке анализировал мета-данные его электронных писем, но все следы вели к одному и тому же серверу во Франции . Тем не менее, Эмке удалось установить, что хакер использовал сервис Elite VPN. Один из выходных узлов сервиса находится во Франции, но главный офис расположен в России

По словам источников The Daily Beast, однажды Guccifer 2.0 якобы забыл активировать свой VPN-клиент прежде, чем авторизоваться, и в результате оставил свой настоящий московский IP-адрес на сервере американской соцсети. Название сайта источники не приводят, однако известно, что хакер использовал для общения с внешним миром Twitter и WordPress (обе компании отказались от комментариев).