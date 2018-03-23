Ещё
Александр Мишаков встретился с жителями района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Александр Мишаков встретился с жителями района 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Глава управы Таганского района Александр Мишаков 21 марта провел встречу с населением по теме «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».
С докладом перед жителями выступил заместитель главы управы по взаимодействию с населением Дмитрий Трифонов. Он рассказал, что на сегодняшний день в районе проживают 32 тысячи ветеранов, инвалидов, пенсионеров, из которых 211 человек — участники Великой Отечественной войны. Еще 993 человека — труженики тыла.
В этом году помимо традиционного возложения цветов, праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, пройдут в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский», в культурном центре «Стимул», в Доме детского творчества на Таганке и в других учреждениях.
Жительница района Нина Васильевна обратилась к Александру Мишакову с просьбой пересмотреть и расширить перечень льгот не только для ветеранов, но и для детей войны.
Глава управы пообещал вынести вопрос на обсуждение и отправить соответствующее обращение в Департамент труда и социальной защиты населения столицы.
Жители задали главе управы вопросы, которые касались не только приближающегося праздника, но и других волнующих тем. Так, москвичи пожаловались на то, что 27-й троллейбус отстает от графика, и вместо обещанных в расписании 13 минут горожанам приходится ожидать транспорт около часа.
— Мы обратимся в Департамент транспорта Москвы, чтобы они уделили этому вопросу нужное внимание и решили проблему, — ответил Александр Мишаков.
Также жители района пожаловались на недостаточное освещение некоторых улиц, в числе которых оказались Мартыновский переулок, Нижегородская улица и другие.
-Сейчас в городе есть отдельная программа по дополнительному освещению улиц, — сказал Александр Мишаков. — По адресам, которые вы указали, мы в ближайшее время выедем, все проверим и восстановим фонари, где они не горят, и установим новые, где это необходимо.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Работу по капитальному ремонту проведут в многоквартирном доме района Движение по Большому Николоворобинскому переулку будет ограничено Молодые российские писатели побеседуют с гостями библиотеки Префекта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1915
Еще одна страна вышлет российских дипломатов216
Умер известный шансонье15
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение