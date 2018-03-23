Александр Мишаков встретился с жителями района

Глава управы Таганского района Александр Мишаков 21 марта провел встречу с населением по теме «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».

С докладом перед жителями выступил заместитель главы управы по взаимодействию с населением Дмитрий Трифонов . Он рассказал, что на сегодняшний день в районе проживают 32 тысячи ветеранов, инвалидов, пенсионеров, из которых 211 человек — участники Великой Отечественной войны. Еще 993 человека — труженики тыла.

В этом году помимо традиционного возложения цветов, праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, пройдут в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский», в культурном центре «Стимул», в Доме детского творчества на Таганке и в других учреждениях.

Жительница района Нина Васильевна обратилась к Александру Мишакову с просьбой пересмотреть и расширить перечень льгот не только для ветеранов, но и для детей войны.

Глава управы пообещал вынести вопрос на обсуждение и отправить соответствующее обращение в Департамент труда и социальной защиты населения столицы.

Жители задали главе управы вопросы, которые касались не только приближающегося праздника, но и других волнующих тем. Так, москвичи пожаловались на то, что 27-й троллейбус отстает от графика, и вместо обещанных в расписании 13 минут горожанам приходится ожидать транспорт около часа.

— Мы обратимся в Департамент транспорта Москвы , чтобы они уделили этому вопросу нужное внимание и решили проблему, — ответил Александр Мишаков.

Также жители района пожаловались на недостаточное освещение некоторых улиц, в числе которых оказались Мартыновский переулок, Нижегородская улица и другие.

-Сейчас в городе есть отдельная программа по дополнительному освещению улиц, — сказал Александр Мишаков. — По адресам, которые вы указали, мы в ближайшее время выедем, все проверим и восстановим фонари, где они не горят, и установим новые, где это необходимо.