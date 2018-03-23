Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся

Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер. Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.

В соцсетях активно обсуждают фотографии искореженной машины на дне огромной ямы. Вероятно, таким экстравагантным способом от нее избавились хозяева.

Фотографии лежащих вверх тормашками «Жигулей» выложили в группе «Типичный Челябинск». Автор снимков рассказал, что видел, как двое мужчин столкнули машину в Каменный карьер городского бора. «Скинули, посмеялись и убежали», указано над снимком.

Подписчикам не понравилась выходка автопалачей, в комментариях появилось много негатива: «Машинку жаль»; «Отморозки»; «Думаю, что малолетки ее угнали день назад, покатались и избавились»; «Ну так номера вон висят, в ГИБДД фотки перешлите», — предложил один из участников дискуссии.

В Госавтоинспекции Челябинской области заявили, что обращений от хозяина машины не поступало. «Мы установим владельца и будем разбираться, что способствовало тому, что машина лежит в карьере», — отметил в разговоре с Ura.ru начальник отделения пропаганды главка Виктор Хайрулин.

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