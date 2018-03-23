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Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся
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Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер. Очевидцы уверяют, что это сделано ради смеха.
В соцсетях активно обсуждают фотографии искореженной машины на дне огромной ямы. Вероятно, таким экстравагантным способом от нее избавились хозяева.
Фотографии лежащих вверх тормашками «Жигулей» выложили в группе «Типичный Челябинск». Автор снимков рассказал, что видел, как двое мужчин столкнули машину в Каменный карьер городского бора. «Скинули, посмеялись и убежали», указано над снимком.
Подписчикам не понравилась выходка автопалачей, в комментариях появилось много негатива: «Машинку жаль»; «Отморозки»; «Думаю, что малолетки ее угнали день назад, покатались и избавились»; «Ну так номера вон висят, в ГИБДД фотки перешлите», — предложил один из участников дискуссии.
В Госавтоинспекции Челябинской области заявили, что обращений от хозяина машины не поступало. «Мы установим владельца и будем разбираться, что способствовало тому, что машина лежит в карьере», — отметил в разговоре с Ura.ru начальник отделения пропаганды главка Виктор Хайрулин.
Недавно Dni.Ru рассказывали, что в дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в поле зрения стражей порядка.
Молодые люди приметили «Оку» возле одного из домов. Легковушка почти превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести ее, но безуспешно. Тогда воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали
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