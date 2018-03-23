Немецкая полиция обеспокоилась паспортом болельщика на ЧМ–2018 в России 

В федеральной земле Германии Северном Рейне — Вестфалии, чиновникам советуют не брать в Россию электронные девайсы «из-за шпионажа» и внимательнее относиться к персональным данным, оформляя паспорт болельщика (Fan ID).
«Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные девайсы тоже могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ–2018. — прим. ВЗГЛЯД)», — передает Deutche Welle инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна — Вестфалии от 23 февраля.
Власти города Мюльхайм–на–Руре советуют взять в Россию вместо смартфона старый кнопочный мобильный «без доступа к интернету» и без списка служебных контактов.
«В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», — заявил представитель регионального МВД Тобиас Дункель.
По данным издания, в Германии Россия входит в список порядка 30 «рискованных» стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки (MAD). При поездке в эти страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, должны уведомлять начальство о своих планах.
Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID.
«Хотя рекламируется безвизовый въезд в России, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные», — говорится в документе немецкого ведомства.
Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе. Все это говорится в графе «Согласие зрителя на обработку персональных данных», напротив которой нужно поставить галочку.
«Зачастую такие разъяснения никто не читает, потому–то в МВД Северного Рейна — Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников. Ведь, как правило, не все на это смотрят, а в итоге потом могут удивиться, куда попали их данные», — отметил Дункель.
Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о рекомендации воздержаться от поездки на ЧМ–2018 речи не идет.
Планируются ли аналогичные инструкции по безопасности на федеральном уровне, неизвестно.
Напомним, 27 декабря 2017 года правительство России одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя.