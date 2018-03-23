Немецкая полиция обеспокоилась паспортом болельщика на ЧМ–2018 в России

В федеральной земле Германии Северном Рейне — Вестфалии, чиновникам советуют не брать в Россию электронные девайсы «из-за шпионажа» и внимательнее относиться к персональным данным, оформляя паспорт болельщика (Fan ID).

«Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные девайсы тоже могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ–2018. — прим. ВЗГЛЯД)», — передает Deutche Welle инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна — Вестфалии от 23 февраля.

Власти города Мюльхайм–на–Руре советуют взять в Россию вместо смартфона старый кнопочный мобильный «без доступа к интернету» и без списка служебных контактов.

«В прошлом были инциденты в России и Турции , когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», — заявил представитель регионального МВД Тобиас Дункель.

По данным издания, в Германии Россия входит в список порядка 30 «рискованных» стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки (MAD). При поездке в эти страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, должны уведомлять начальство о своих планах.

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID.

«Хотя рекламируется безвизовый въезд в России, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные», — говорится в документе немецкого ведомства.

Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе. Все это говорится в графе «Согласие зрителя на обработку персональных данных», напротив которой нужно поставить галочку.

«Зачастую такие разъяснения никто не читает, потому–то в МВД Северного Рейна — Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников. Ведь, как правило, не все на это смотрят, а в итоге потом могут удивиться, куда попали их данные», — отметил Дункель.

Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о рекомендации воздержаться от поездки на ЧМ–2018 речи не идет.

Планируются ли аналогичные инструкции по безопасности на федеральном уровне, неизвестно.