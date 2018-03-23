На Ямал приедут сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси и США

Они примут участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде и Аксарке. Как сообщает пресс-служба главы региона, своё участие в визите на Ямал в период с 23 по 25 марта подтвердил советник отделения Посольства Республики Беларусь Российской Федерации в Екатеринбурге Василий Кунский.

С 6 по 8 апреля в рамках празднования Дня оленевода в Аксарке арктический регион посетит делегация Генерального консульства США в Екатеринбурге в составе Генерального консула д-ра Пола Картера и помощника консула по вопросам экономики и политики Михаила Бродского

Такие мероприятия организуют для формирования отношения доверия с зарубежными странами путём распространения объективной и актуальной информации об автономном округе как регионе, где реализуют крупнейшие в России промышленные инфраструктурные проекты, бережно сохраняют исторические традиции и признают равное достоинство культур всех населяющих его народов.