Житель Приморья хранил во дворе дома более шести тонн опасной рыбы 

У жителя поселка Пограничный обнаружено более шести тонн рыбной продукции неподтвержденного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.
Рыбная продукция находилась в рефконтейнере, расположенном на придомовой территории. Более тонны составляла соленая лососевая икра, более пяти тонн — мороженая рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб).
Вся продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов, а также без документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Маркировка изготовителя отсутствовала, вследствие чего определить окончание срока годности данной продукции не представилось возможным.
Вся опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства будет принято решение о дальнейшей судьбе небезопасной продукции и ответственности нарушителя.