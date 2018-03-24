Житель Приморья хранил во дворе дома более шести тонн опасной рыбы

Рыбная продукция находилась в рефконтейнере, расположенном на придомовой территории. Более тонны составляла соленая лососевая икра, более пяти тонн — мороженая рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб).

Вся продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов, а также без документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Маркировка изготовителя отсутствовала, вследствие чего определить окончание срока годности данной продукции не представилось возможным.

Вся опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства будет принято решение о дальнейшей судьбе небезопасной продукции и ответственности нарушителя.