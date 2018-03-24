Ещё
Житель Приморья хранил во дворе дома более шести тонн опасной рыбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Приморья хранил во дворе дома более шести тонн опасной рыбы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
У жителя поселка Пограничный обнаружено более шести тонн рыбной продукции неподтвержденного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.
Рыбная продукция находилась в рефконтейнере, расположенном на придомовой территории. Более тонны составляла соленая лососевая икра, более пяти тонн — мороженая рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб).
Вся продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов, а также без документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Маркировка изготовителя отсутствовала, вследствие чего определить окончание срока годности данной продукции не представилось возможным.
Вся опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства будет принято решение о дальнейшей судьбе небезопасной продукции и ответственности нарушителя.
Primpress: последние новости
Андрей Тарасенко примет участие в выборах губернатора Приморского края «Вы были на выборах?» Странные люди ходят по квартирам в Приморье Утерянный мобильный телефон в Приморье возвращен владелице судебным приставом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля135
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам16
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ722
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США424
На Youtube обнаружен новый опасный вирус9
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение