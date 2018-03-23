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Река Таловочка в Курьинском районе неожиданно показала буйный нрав
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Река Таловочка в Курьинском районе неожиданно показала буйный нрав 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Едва заметная речушка Таловочка, протекающая в селе Усть-Таловка Курьинского района, на днях превратилась в мощный и бурлящий водный поток, который стал представлять серьёзную угрозу жилым домам и хозяйственным постройкам.
И хотя идущие с окрестных сопок бесконечные ручьи, попадая в реку, сливаются в столь мощный поток, что размыли промёрзший грунт береговой кромки, превратив её в овраг. Вода вплотную подошла к прибрежным домам. Однако больших бед наделать не успела: путь ей преградила свеженасыпанная щебёночная дамба.
О паводковой ситуации рассказывает глава села Галина Пчелинцева: «В Усть-Таловке я живу уже много лет, но подобную картину наблюдаю впервые. Наша миролюбивая Таловочка, которую летом и курица перейдет, приносит нам вот такие неприятности. Но они могли бы быть намного больше, если бы работники дорожного предприятия заранее не пропиливали бензопилами замёрзшую снежную массу в водопропускных трубах и не убирали наледь, чтобы подготовить русло к предстоящему паводку. И подсыпку дамб на пути предполагаемого разлива воды мы тоже начали вести заранее. Хотя на отдельных участках это не дало должных результатов, думаю, что мы сумели значительно минимизировать последствия разлива воды».
По мнению сельчан, сильная наледь образовалась из-за многочисленных родников в русле речки: их воды замерзали зимой, увеличивая толщину люда до критического уровня. Пик водного разлива пришёлся на вечер 21 марта, когда поток устремился к жилым домам. Пришлось наращивать высоту старых дамб и подсыпать новые. Для этого в четверг в Усть-Таловку прибыли девять гружёных щебнем КамАЗов. На возведение противопаводковых сооружений в селе уже затрачено более 140 тысяч рублей.
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