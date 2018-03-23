Остались без шаурмы и пирожков: в Самаре ликвидировали более 50 ларьков и павильонов 

В Самаре демонтируют незаконные торговые точки, которые расположены на туристическом маршруте чемпионата мира по футболу. В черный список попал 91 объект.
— К 20 марта ликвидировали 51 постройку, в том числе 22 крупногабаритные, — сообщил начальник отдела контроля и учета объектов потребительского рынка департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка, товаров и услуг Александр Кукарин.
На пересечении улиц Клинической и Мичурина ликвидировали три павильона. Там торговали готовыми обедами, фастфудом, изготавливали ключи и ремонтировали обувь. С Комсомольской площади убрали киоск «Вокзальчик». На Молодогвардейской, 135 ликвидировали «Избушку-кормушку».
Остальные торговые точки планируют снести к 30 марта. Александр Кукарин пояснил, что владельцы некоторых объектов не соглашаются с решением властей. Пока не удается договориться с собственниками автомойки на улице Максима Горького (в районе 6-го причала), павильонов на улице Галактионовской (у сквера имени Высоцкого) и сгоревшего кафе на пересечении улиц Степана Разина и Алексея Толстого.