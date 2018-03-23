Интимная пластика: все, что вы хотел знать, но стеснялись спросить

Восстановиться после родов, исправить форму половых губ и найти, наконец, точку G — вместе с пластическими хирургами и косметологами объясняем, какой бывает интимная пластика и когда она нужна.

Когда интимная пластика необходима?

Когда речь заходит об интимной пластике, первым делом на ум может прийти гименопластика (восстановление девственности). На самом деле причин лечь под нож хирурга очень много. И одна из самых популярных операций это вовсе не гименопластика, а лабиопластика. То есть хирургическое изменение формы малых или больших ПГ. Кому это может быть нужно?

«Когда девушка приходит к хирургу за интимной операцией, это не от того, что ей нечем заняться. Эти пациентки наоборот четко знают свою проблему и хотят разобраться с ней», — говорит Мурад Ягмуров из РАМИ. В первую очередь решаются на лабиопластику девушки, которых беспокоит ассиметрия ПГ или их нестандартные (слишком большие) размеры. Такие проблемы обычно врожденные и с ними не стоит тянуть. Девушке может быть больно носить белье, стыдно появляться в купальнике и уж тем более раздеваться. В итоге психологическое состояние страдает, а либидо падает.

Решается проблема, которая могла мучить девушек долгие годы, за 35-40 минут — столько в среднем длится операция. Она может проводиться даже под местной анестезией, и больше половины пациенток выбирают именно такой вариант. Эффект виден уже через 5-7 дней — когда сходит отек. Ну а все восстановительные процессы завершаются через год (как и в случае с любой пластической операцией). Хирурги, естественно, накладывают саморасассывающиеся швы, поэтому никаких шрамов и рубцов в интимных местах не остается.

Когда хочется получать больше удовольствия от секса?

Конечно, цель любой интимной пластики — сделать сексуальную жизнь женщины лучше. Но некоторые методы гарантируют еще и получение от нее максимального удовольствия. Например, хирурги могут откорректировать «капюшон» клитора — убрать оттуда лишнюю кожу и открыть женщине чудеса его стимуляции. Зачастую именно этот дефект сильно притупляет ощущения в сексе и лишает женщину клиторального оргазма.

А вот косметологи с помощью инъекций обещают активировать ту самую точку G. «Точку G мы ищем на передней стенке влагалища. Обкалываем эту зону гилауроновой кислотой, приподнимая ее, увлажняя и делая более выступающей. В итоге она становится доступнее для партнера и стимуляции. Вообще вокруг точки G ходит много мифов — есть мнение, что ее и вовсе не существует. Но пациентки приходят к нам за процедурой повторно, так что, видимо, это имеет смысл», — рассказывает Ольга Головина из клиники «ГрандМед». Кстати, гилауроновой кислотой можно откорректировать не только точку G, но и поправить анатомию клиторальной зоны — опять же, чтобы добавить новых ощущений в сексе. Стоит ли делать интимную пластику после родов?

К сожалению, для многих женщин изменения в интимной области после родов неизбежны. И эти изменения — одно из основных показаний для медицинских процедур. Например, у некоторых остаются рубцы — напоминания о разрезах, которые делал помогавший ребенку появиться на свет акушер. Они не только не добавляют эстетики, но и причиняют боль и дискомфорт. Косметологи способны решить проблему с помощью уколов гилауроновой кислоты или ферментативных препаратов для рассасывания рубцов.

Уже через три месяца после родов можно пройти восстановление родового канала с помощью многофункционального лазерного аппарата. Такой, например, есть в клинике «Энергии здоровья». Лазер воздействует на ткани, улучшая чувствительность, а также уменьшая и сужая то, что необходимо уменьшить и сузить. Правда, в сложных случаях лазером не обойтись — нужна хирургическая операция, отмечает пластический хирург Алиса Поздеева из «Меди». Как правило, рожавшим женщинам назначают послеродовую редукцию или эстетическую коррекцию формы влагалища. Такие операции позволяют многим женщинам, испытывающим значительные проблемы после родов, вернуться к сексуальной жизни. Есть ли здесь свой антиэйдж?

Конечно же, есть. Часто взрослые пациентки просят вернуть им объем ПГ. Как и в случае с губами (не половыми), с возрастом свой природный объем теряется. Один из возможных способов это исправить — липофилинг. Пациентке вводят собственную жировую ткань, взятую из проблемного места. Альтернатива липофилингу — инъекции филлеров на основе гилауроновой кислоты. Косметологический препарат наполняет ПГ, возвращает им объем, упругость и привлекательность.

В интимной зоне можно провести даже биоревитализацию. Это когда делают множество микроинъекций гилауроновой кислоты — для увлажнения кожи и профилактики старения. Врачи рекомендует такой метод пациенткам с сухостью слизистых. Как правило, это следствие гормональных изменений, которые могут начаться уже после 40-45 лет. Такой симптом не стоит терпеть — ведь дискомфорт проявляется даже при ношении белья, а тем более во время занятий сексом. Сухость может быть даже проявлением генитоуритального синдрома (один из неприятных спутников наступления менопаузы), отмечает Марина Таций из «Энергии здоровья». Избавиться от него помогают лазерные методики. Какие есть стандарты красоты?

Хирурги и косметологи в один голос, утверждают, что никакой погони за идеалами красоты в интимной сфере быть не может. Все должно быть, в первую очередь, разумно. Например, адекватный врач никогда не пойдет на гиперболическое увеличение ПГ филлерами. Главная задача — чтобы все ТАМ выглядело гармонично и добавляло уверенности себе

«Мы не должны ни в коем случае навязывать интимные бьюти-процедуры. Как и в случае с лицом, любое вмешательство — это личный выбор женщины. Говорить, что всем нужны губы или лазерное омоложение я никогда не буду, то же самое касается и коррекции ПГ гилауроновой кислотой. Интимные вмешательства в первую очередь проводятся по клиническим показаниям, а уже потом — по эстетическим», — отмечает Ольга Головина из «ГрандМеда».