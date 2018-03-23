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Не забудь выключить свет в субботу! Мы расскажем зачем…
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Не забудь выключить свет в субботу! Мы расскажем зачем… 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
24 марта есть шанс присоединиться к международной акции «Час земли», которая стартует в Москве в 20:30 вечера.
Что такое 60 минут? Их хватит на пару десятков страниц любимой книжки, дорогу до дома или небольшой шоппинг! Но именно это же время можно пожертвовать на сохранение экологии нашей планеты…
Фонд дикой природы предлагает уже завтра каждому внести свой вклад! Все, что нужно сделать, это выключить свет ровно на час.
Акция впервые была проведена в 2007-м году и за 11 лет стала самой масштабной в мире. Ведь по подсчетам экологов, если каждый из нас не задумается о сохранении планеты прямо сейчас, уже к 2050-му году нам понадобится еще одна планета, чтобы удовлетворить потребности в энергии, воде, пище и складировании отходов.
В Москве акция стартует в пол-девятого вечера. Именно в это время город погрузится во мрак. О своем намерении отключить освещение уже заявили часть административных зданий и крупных торговых центров.
«Этот шаг — не попытка сэкономить электричество, а возможность привлечь внимание людей к будущему планеты и рассказать, что каждому по силам снизить негативное воздействие на климат и окружающую среду», — делится руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА Наталья Бенеславская.
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Присоединятся и московские парки. На один час Парк Горького выключит подсветку главного входа. В «Сокольниках» перестанет работать освещение аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей.
Измайловский парк отклюсит подсветку колес обозрения. Иллюминацией пожертвует и Московский зоопарк, оставив лишь те приборы, которые необходимы для обогрева животных.
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