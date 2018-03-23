Не забудь выключить свет в субботу! Мы расскажем зачем…

24 марта есть шанс присоединиться к международной акции «Час земли», которая стартует в Москве в 20:30 вечера.

Что такое 60 минут? Их хватит на пару десятков страниц любимой книжки, дорогу до дома или небольшой шоппинг! Но именно это же время можно пожертвовать на сохранение экологии нашей планеты…

Фонд дикой природы предлагает уже завтра каждому внести свой вклад! Все, что нужно сделать, это выключить свет ровно на час.

Акция впервые была проведена в 2007-м году и за 11 лет стала самой масштабной в мире. Ведь по подсчетам экологов, если каждый из нас не задумается о сохранении планеты прямо сейчас, уже к 2050-му году нам понадобится еще одна планета, чтобы удовлетворить потребности в энергии, воде, пище и складировании отходов.

В Москве акция стартует в пол-девятого вечера. Именно в это время город погрузится во мрак. О своем намерении отключить освещение уже заявили часть административных зданий и крупных торговых центров.

«Этот шаг — не попытка сэкономить электричество, а возможность привлечь внимание людей к будущему планеты и рассказать, что каждому по силам снизить негативное воздействие на климат и окружающую среду», — делится руководитель отдела по экологии и социальной ответственности розничной сети ИКЕА Наталья Бенеславская.

Привет из СССР: 16 продуктов из детства, которые есть в магазинах и сейчас

Присоединятся и московские парки. На один час Парк Горького выключит подсветку главного входа. В «Сокольниках» перестанет работать освещение аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей.

Измайловский парк отклюсит подсветку колес обозрения. Иллюминацией пожертвует и Московский зоопарк, оставив лишь те приборы, которые необходимы для обогрева животных.

9 комнатных растений, которые помогут быстрее засыпать

Читайте также:

Яна Рудковская приправляет завтрак морским песком и водой

Ольги Бузовой теперь станет еще больше

Подольская в халате показала беспорядок дома

Модель Victoria's Secret в одном лифчике провезла мужчину на санях