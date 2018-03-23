Источник: в Крыму могут быть сдвинуты сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС на полную мощность

Они затянули экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает «Черноморнефтегаз». Кроме этого есть риски с вводом объектов электросетевого хозяйства «Крымэнерго», через которые мощность будет выдаваться потребителям, сообщает некий источник ТАСС По его словам, в случае изменения сроков по подаче мощности в сеть, необходимой для проведения пуско-наладочных работ, могут сдвинуться сроки ввода второго блока электростанций. Замминистр энергетики РФ Андрей Черезов рассказал, что ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику. По постановлению, вторую очередь должны ввести не позднее 18 июня. 5 «ФедералПресс» напоминает, что в декабре на Симферопольской и Севастопольской ТЭС уставили первые турбины.