В ямальских муниципалитетах объявлены аукционы на проведение капремонта многоквартирных домов

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в этом году в план включены 232 многоквартирных дома. Из них по 103 домам будет проведена разработка проектной документации, по 129 объектам пройдут строительно-монтажные работы (ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, лифтового оборудования). Сейчас по всем территориям техническими заказчиками подготовлена аукционная документация.

Глава департамента предложил продолжить практику поощрения домов с высокой платежной дисциплиной по уплате взносов на капитальный ремонт, и включать их в график раньше срока.

«Предлагаем рассмотреть в своих муниципалитетах возможных кандидатов, соответствующих данному критерию, то есть выбрать дома для включения в «бонусный» список объектов на капитальный ремонт», — рекомендовал главам заместитель губернатора.

В 2017 году на основании 100% платежной дисциплины в программу были включены три дома — в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко

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