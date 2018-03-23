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В ямальских муниципалитетах объявлены аукционы на проведение капремонта многоквартирных домов
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В ямальских муниципалитетах объявлены аукционы на проведение капремонта многоквартирных домов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в этом году в план включены 232 многоквартирных дома. Из них по 103 домам будет проведена разработка проектной документации, по 129 объектам пройдут строительно-монтажные работы (ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, лифтового оборудования). Сейчас по всем территориям техническими заказчиками подготовлена аукционная документация.
Глава департамента предложил продолжить практику поощрения домов с высокой платежной дисциплиной по уплате взносов на капитальный ремонт, и включать их в график раньше срока.
«Предлагаем рассмотреть в своих муниципалитетах возможных кандидатов, соответствующих данному критерию, то есть выбрать дома для включения в «бонусный» список объектов на капитальный ремонт», — рекомендовал главам заместитель губернатора.
В 2017 году на основании 100% платежной дисциплины в программу были включены три дома — в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко.
Фото: Pixabay.com.
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