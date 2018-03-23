Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин стал звездой Comedy Club

Знаменитый челябинский силач и рекордсмен Эльбрус Нигматуллин снялся в выпуске Comedy Club на ТНТ. Стронгмена пригласили в качестве гостя, и ему удалось развеселить резидентов и зрителей. Съемки проходили еще месяц назад, а в эфир шоу выйдет сегодня, 23 марта.

— Хотите поржать надо мной? Тогда смотрите в пятницу Comedy в 21.00 на ТНТ. Будет весело. Вместе с Павлом Воля Гариком Харламовым дуть учились, — написал Эльбрус Нигматуллин в своей странице в «Вконтакте».

И действительно: челябинец прихватил с собой грелки и попросил Харламова и Волю надуть их, а после неудачных попыток показал класс. Также Нигматуллина спросили, может ли он поднять кого-нибудь из резидентов. Силач. хоть, по его признанию и не был к такому готов, но с легкостью поднял Гарика Харламова. По словам, Эльбруса зло и обидно над ним не подшучивали: ведущие относились весьма дружелюбно.