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Воронежцев зовут выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2018 году
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Воронежцев зовут выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2018 году 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В управах города стартовало голосование.
Сегодня, 23 марта, воронежцы смогут проголосовать за одну из трех городских площадок, которую в этом году благоустроят. Голосование пройдет с 9:00 до 16:45 в управах Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного и Ленинского районов. В списке — 64-летний парк «Орлёнок», территории у музея «Арсенал» и по улице Димитрова — от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта. То место, которое наберет наибольшее количество голосов, включат в программу благоустройства на этот год.
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