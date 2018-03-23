Воронежцев зовут выбрать городскую площадку, которую благоустроят в 2018 году

В управах города стартовало голосование.

Сегодня, 23 марта, воронежцы смогут проголосовать за одну из трех городских площадок, которую в этом году благоустроят. Голосование пройдет с 9:00 до 16:45 в управах Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного и Ленинского районов. В списке — 64-летний парк «Орлёнок», территории у музея «Арсенал» и по улице Димитрова — от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта. То место, которое наберет наибольшее количество голосов, включат в программу благоустройства на этот год.