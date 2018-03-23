Швейцарская компания планирует вложить 200 млн рублей в создание завода в Татарстане

КАЗАНЬ , 23 марта. / ТАСС /. Швейцарская компания «Зика» планирует инвестировать 200 млн рублей в строительство в Татарстане завода сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана по итогам рабочей поездки президента республики в Швейцарию.

"В планах — разместить на территории республики комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе достигают 200 млн рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания «Нижнекамскнефтехим» , — отмечается в сообщении.

Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и "Зика" — международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства почти в 100 странах. В России «Зика» работает с 2003 года. Производственные линии налажены в Лобне Владивостоке . В Казани работает торговое и техническое представительство швейцарской компании.

Еще одна компания из Швейцарии — «Ферринг» (фармацевтика) — планирует до 2022 года запустить в Татарстане производство активных фармацевтических субстанций методами ферментативного и органического синтеза. По предложению Казанского федерального университета в городе подобрали потенциальную площадку. Центр оснастят лабораторным и опытно-промышленным оборудованием для производства фармацевтических субстанций, в том числе для обеспечения пересадки органов и тканей. Такие субстанции в России до настоящего времени не производят.

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана со Швейцарией вырос на 20% и составил $121,3 млн