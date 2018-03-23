Ещё
Швейцарская компания планирует вложить 200 млн рублей в создание завода в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцарская компания планирует вложить 200 млн рублей в создание завода в Татарстане 

ТАСС 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Швейцарская компания «Зика» планирует инвестировать 200 млн рублей в строительство в Татарстане завода сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана по итогам рабочей поездки президента республики в Швейцарию.
"В планах — разместить на территории республики комплекс по производству сухих строительных смесей и водорастворимых добавок в бетон. Инвестиции на первоначальном этапе достигают 200 млн рублей. В качестве основного поставщика сырья рассматривается компания «Нижнекамскнефтехим», — отмечается в сообщении.
"Зика" — международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства почти в 100 странах. В России «Зика» работает с 2003 года. Производственные линии налажены в Лобне, Ржеве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Владивостоке. В Казани работает торговое и техническое представительство швейцарской компании.
Еще одна компания из Швейцарии — «Ферринг» (фармацевтика) — планирует до 2022 года запустить в Татарстане производство активных фармацевтических субстанций методами ферментативного и органического синтеза. По предложению Казанского федерального университета в городе подобрали потенциальную площадку. Центр оснастят лабораторным и опытно-промышленным оборудованием для производства фармацевтических субстанций, в том числе для обеспечения пересадки органов и тканей. Такие субстанции в России до настоящего времени не производят.
По итогам прошлого года товарооборот Татарстана со Швейцарией вырос на 20% и составил $121,3 млн
ТАСС: последние новости
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет В Кабардино-Балкарии создадут фонд развития промышленности Состояние и планы реформирования системы утилизации мусора в Московском регионе. Досье
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США237
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России87
Суд определил судьбу Савченко317
Россияне устроили давку в «Магните»254
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ698
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение