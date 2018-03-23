Ещё
Волжские пивовары экономят воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Волжские пивовары экономят воду 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Бережное отношение к окружающей среде является одной из основ устойчивого развития ABInBev, поэтому улучшению экологических показателей в компании уделяется особое внимание. Одним из приоритетных направлений в рамках этой деятельности стало эффективное использование воды и энергии, внедрение программ энерго— и ресурсосбережения. В рамках данных мероприятий, специалисты по охране труда, промышленной безопасности и экологии подвели итоги внедрения долгосрочных программ по экономии воды на производстве.
Так, за период 2012-2017 г.г. предприятие снизило потребление воды на 7,5% для производства 1-го литра продукции, что составляет в целом 109,9 млн литровсэкономленной воды.
Достижение таких результатов стало возможным не только благодаря техническим усовершенствованиям и инновациям. Главным фактором успеха стало ответственное отношение каждого работника к окружающей среде. Многие из нихразрабатывают и реализуют инициативы по рациональному использованию воды в производственных подразделениях предприятия, позволяющие пивоварам ответственно расходовать воду на тот или иной процесс.
Так, в 2017 году сотрудникам Волжского филиала было подано и внедрено в производство более 25 инициатив по сокращению потребления воды. А двое специалистов пивоваренного производства были номинированы как лучшие новаторы по экономии природных ресурсов в корпоративной программе «Люди воды».
Достигнув ранее поставленных целей в области устойчивого развития, компания приняла решение расширить свои экологические и социальные обязательства и запустить новые программы, которые будут иметь положительное воздействие на общество.21 марта 2018 года AB InBev представила цели в области устойчивого развития до 2025 года, и бережное отношение к воде — одна из четырех целей, призванная обеспечить 100% территорий с дефицитом воды более доступной и качественной питьевой водой.
«Основой мероприятий приуроченных к Дню воды является фокусирование внимания людей на проблемах водных ресурсов, их освоению, восполняемости, чистоте и экологичности. Мы постоянно работаем над улучшением эффективности производства с дальнейшим снижением потребления воды и энергии на предприятии, а также стараемся сформировать привычку у наших сотрудников бережно относятся к водным ресурсам не только на заводе, но и в быту», — подчеркнул исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Гайдым.
АиФ Волгоград: последние новости
Пропавшего в Волжском 15-летнего подростка ищут уже 200 полицейских Менять ли время Волгограду? Города-соседи делятся опытом перевода стрелок Депутаты запретили убивать бездомных животных в Волгограде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1893
Умер известный шансонье16
Еще одна страна вышлет российских дипломатов214
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение