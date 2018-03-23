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В тюрьмах не хватает врачей и охранников
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В тюрьмах не хватает врачей и охранников 

Карельские вести 51 минуту назад
УФСИН по РК приняли участие в ярмарки вакансий в 2018. На ярмарке они предоставили всю специфику работы в тюрьме, рассказали какие льготы, соц пакеты положены сотрудникам
Сейчас стоит острая нехватка специалистов в медико-санитарной части №10 по Республики Карелии. Так требуются мед. сестры и фельдшера. Для того что бы попасть на работу в данное учреждение нужно подходить по следующим параметрам: среднее или высшее образование, отсутствие судимости у кандидата и ближайших родственников, и опыт работы. В свою очередь мед. учреждение обещает полный соц. пакет, хорошую зарплату и оформление по ТК РФ.
В СИЗО-1 и ИК-9 требуются охранники. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров УФСИН по тел. 8 (8142) 791-240.
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