Депутаты не приняли отчет главы Рубцовска о работе за 2017 год

По словам руководителя партии ЕР в Рубцовском горсовете Ирины Кох, на которую ссылается Политсибру , еще до сессии документ вызывал разногласия среди депутатов.

Когда после выступления Фельдмана парламент приступил к голосованию, только 11 депутатов проголосовали «за», тогда как требовалось 15 голосов. На повторном голосовании отчет поддержали уже 14 депутатов. В итоге отчет Дмитрия Фельдмана не приняли.

«Против» проголосовала фракция КПРФ часть депутатов от ЕР.

Как рассказала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина Политсибру, фракция высказалась «против», поскольку поправки коммунистов к докладу отклонили.

Согласно федеральному законодательству, неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования по результатам ежегодного отчета, данная два раза подряд, влечет за собой отставку градоначальника.

Будет ли отчет Фельдмана выноситься на обсуждение горсовета Рубцовска, пока неизвестно.