Власти Петербурга хотят расторгнуть контракт по намыву с «Терра Нова»

В четверг, 22 марта, под руководством вице-губернатора Игоря Албина прошло заседание по вопросу освоения Невской губы. Смольный остался недоволен качеством работы подрядчика. Компания осваивает территорию слишком медленно. Проектные решения не реализованы по срокам: акватория Финского залива все еще простилается там, где уже должна быть суша.

Согласно договору срок завершения работ — 8 июня 2019 года. Однако власти отмечают: «уже понятно, что обязательства не исполняются». Сейчас власти задумались о расторжении договора в судебном порядке.