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Власти Петербурга хотят расторгнуть контракт по намыву с «Терра Нова»
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Власти Петербурга хотят расторгнуть контракт по намыву с «Терра Нова» 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В четверг, 22 марта, под руководством вице-губернатора Игоря Албина прошло заседание по вопросу освоения Невской губы. Смольный остался недоволен качеством работы подрядчика. Компания осваивает территорию слишком медленно. Проектные решения не реализованы по срокам: акватория Финского залива все еще простилается там, где уже должна быть суша.
Согласно договору срок завершения работ — 8 июня 2019 года. Однако власти отмечают: «уже понятно, что обязательства не исполняются». Сейчас власти задумались о расторжении договора в судебном порядке.
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