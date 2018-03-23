Офицеры и курсанты Дальневосточного ВОКУ приняли участие в крестном ходе 

Группа курсантов пронесла одну из главных святынь Дальнего Востока — Албазинскую икону Божией Матери — по улицам Благовещенска.
Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища прошли вместе с верующими горожанами в крестном ходе в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери.
Группа курсантов пронесла одну из главных святынь Дальнего Востока по улицам города Благовещенска во главе крестного хода. Всего в молитвенном мероприятии приняло участие около 100 военнослужащих училища.
Албазинская икона Божией Матери получила свое название от одноименной крепости основанной в 1651 году в Приамурье землепроходцем Ерофеем Хабаровым. Она не раз помогала русским переселенцам при хождении эпидемий тяжелых болезней и многократных набегах врагов с юга.
Так во время «боксерского» восстания в Китае в 1900 году повстанцы-ихэтуани хотели захватить беззащитный г. Благовещенск, в котором шли ежедневные молитвы Албазинской иконе. После 19-дневной осады повстанцы внезапно ушли. Согласно хроникам современников, над городом они видели образ женщины с ребенком, которая мешала вести прицельный огонь пушек и внушала им благоговейный страх.