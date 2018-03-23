Ещё
Офицеры и курсанты Дальневосточного ВОКУ приняли участие в крестном ходе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Офицеры и курсанты Дальневосточного ВОКУ приняли участие в крестном ходе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Группа курсантов пронесла одну из главных святынь Дальнего Востока — Албазинскую икону Божией Матери — по улицам Благовещенска.
Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища прошли вместе с верующими горожанами в крестном ходе в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери.
Группа курсантов пронесла одну из главных святынь Дальнего Востока по улицам города Благовещенска во главе крестного хода. Всего в молитвенном мероприятии приняло участие около 100 военнослужащих училища.
Албазинская икона Божией Матери получила свое название от одноименной крепости основанной в 1651 году в Приамурье землепроходцем Ерофеем Хабаровым. Она не раз помогала русским переселенцам при хождении эпидемий тяжелых болезней и многократных набегах врагов с юга.
Так во время «боксерского» восстания в Китае в 1900 году повстанцы-ихэтуани хотели захватить беззащитный г. Благовещенск, в котором шли ежедневные молитвы Албазинской иконе. После 19-дневной осады повстанцы внезапно ушли. Согласно хроникам современников, над городом они видели образ женщины с ребенком, которая мешала вести прицельный огонь пушек и внушала им благоговейный страх.
ТК «Звезда»: последние новости
Не стыдно: Слуцкий пояснил, что не просил прощения у журналисток за домогательства В Госдепе назвали «смехотворными» предположения РФ о том, что Скрипаля могла отравить другая страна Глава Мьянмы решил отдохнуть и ушел в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1893
Умер известный шансонье16
Еще одна страна вышлет российских дипломатов214
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение