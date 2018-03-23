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В Южной Корее по вечерам будут принудительно отключать компьютеры
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В Южной Корее по вечерам будут принудительно отключать компьютеры 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Власти Южной Кореи не дадут гражданам перерабатывать. Чиновники из Сеула приняли закон, согласно которому рабочие компьютеры по пятницам будут отключать ровно в 20:00. Эксперимент по борьбе с трудоголизмом стартует в конце марта, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Тридцатого марта рабочие компьютеры в Сеуле отключат в восемь вечера, а уже в апреле это начнут делать на полчаса раньше. В мае — на час, в 19:00.
Интересно, что 67,1 процента трудоустроенных граждан Южной Кореи с этой инициативой не согласны. Помимо закона о принудительном отключении компьютеров, в Южной Корее было решено сократить количество рабочих часов в неделю с 68 до 52.
В среднем корейцы трудятся примерно на тысячу часов в год больше граждан других стран. Азиаты проводят на работе около 2739 часов за 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что чересчур трудолюбивому пекарю из Франции пришлось заплатить за это крупный штраф.
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