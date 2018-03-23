Зрители думали, что смотрят шоу, пока огромный питон душил дрессировщика

Индийского заклинателя змей начал душить собственный огромный питон.

Заклинатель змей оказался на краю гибели, когда во время шоу его стал душить питон. Инцидент произошел в Индии 20 марта.

Зрители снимали представление на телефон и были абсолютно уверены, что когда питон плотно обвил шею мужчины и тот наклонился к земле — это всего лишь часть выступления.

В конце концов несколько человек из толпы поняли, что происходит на самом деле, бросились на помощь дрессировщику и освободили его от змеи.

Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, о его состоянии ничего не сообщается, пишет Daily Mail.