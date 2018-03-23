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Зрители думали, что смотрят шоу, пока огромный питон душил дрессировщика
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Зрители думали, что смотрят шоу, пока огромный питон душил дрессировщика 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Индийского заклинателя змей начал душить собственный огромный питон.
Заклинатель змей оказался на краю гибели, когда во время шоу его стал душить питон. Инцидент произошел в Индии 20 марта.
Зрители снимали представление на телефон и были абсолютно уверены, что когда питон плотно обвил шею мужчины и тот наклонился к земле — это всего лишь часть выступления.
В конце концов несколько человек из толпы поняли, что происходит на самом деле, бросились на помощь дрессировщику и освободили его от змеи.
Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, о его состоянии ничего не сообщается, пишет Daily Mail.
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