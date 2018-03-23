В Гаврилов-Ямском районе по проекту «Решаем вместе!» будут благоустроены городской парк, площадь и спортплощадка

Гаврилов-Яме в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» будет благоустроен городской парк. Также в районе планируется реконструировать Советскую площадь в селе Великом и спортплощадку в Шопше.

Именно эти объекты большинство местных жителей поддержали 18 марта во время итогового голосования за общественные территории. Всего Гаврилов-Ямском районе участие в отборе зон отдыха для благоустройства приняли 10 тысяч человек.

Также в числе лидеров был стадион «Труд».

— Несмотря на то, что за благоустройство стадиона «Труд» проголосовали четыре тысячи жителей, а за ремонт парка две тысячи, победителем стал именно последний, — сказал руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин . — Это связано с тем, что стадион находится в собственности района. А финансирование по направлению «Формирование современной городской среды» выделяется городскому поселению Гаврилов-Ям. В этой связи его администрация не сможет освоить средства. Однако ремонт стадиона все же начнется, но постепенно, ввиду большого объема работ, и по другому направлению — «Поддержка местных инициатив».

Как сообщил заместитель главы администрации района Владимир Таганов, в проекте — обустройство на стадионе «Труд» поля с резиновым покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, приведение в порядок прилегающей территории.

Напомним, всего в регионе на итоговое голосование 18 марта было вынесено более 120 объектов, отобранных гражданами в ходе предварительного этапа проекта «Решаем вместе!».

— Опрос проводился на 300 счетных участках, — отметил заместитель директора департамента общественных связей Ярославской области Владимир Демьянов. — Участие в нем приняли около 400 тысяч человек.