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В Гаврилов-Ямском районе по проекту «Решаем вместе!» будут благоустроены городской парк, площадь и спортплощадка
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В Гаврилов-Ямском районе по проекту «Решаем вместе!» будут благоустроены городской парк, площадь и спортплощадка 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Гаврилов-Яме в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» будет благоустроен городской парк. Также в районе планируется реконструировать Советскую площадь в селе Великом и спортплощадку в Шопше.
Именно эти объекты большинство местных жителей поддержали 18 марта во время итогового голосования за общественные территории. Всего Гаврилов-Ямском районе участие в отборе зон отдыха для благоустройства приняли 10 тысяч человек.
Также в числе лидеров был стадион «Труд».
— Несмотря на то, что за благоустройство стадиона «Труд» проголосовали четыре тысячи жителей, а за ремонт парка две тысячи, победителем стал именно последний, — сказал руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — Это связано с тем, что стадион находится в собственности района. А финансирование по направлению «Формирование современной городской среды» выделяется городскому поселению Гаврилов-Ям. В этой связи его администрация не сможет освоить средства. Однако ремонт стадиона все же начнется, но постепенно, ввиду большого объема работ, и по другому направлению — «Поддержка местных инициатив».
Как сообщил заместитель главы администрации района Владимир Таганов, в проекте — обустройство на стадионе «Труд» поля с резиновым покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, приведение в порядок прилегающей территории.
Напомним, всего в регионе на итоговое голосование 18 марта было вынесено более 120 объектов, отобранных гражданами в ходе предварительного этапа проекта «Решаем вместе!».
— Опрос проводился на 300 счетных участках, — отметил заместитель директора департамента общественных связей Ярославской области Владимир Демьянов. — Участие в нем приняли около 400 тысяч человек.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
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