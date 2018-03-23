Группа компаний «АКОМ» подвела производственные итоги года

Качество и количество

Шестой год подряд «АКОМ» лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране, причем отрыв от ближайших конкурентов в 2017 году составил более 800 тыс. единиц. Как сообщает пресс-служба предприятия, по итогам прошедшего года компанией было произведено 2,1 млн батарей, на 40 тыс. больше уровня 2016 года. По выручке продемонстрирован рост более чем на 160 млн рублей, в целом она составила порядка 4,6 млрд рублей. Производственный план предприятия на 2018 год составляет уже 2,5 млн батарей — это более 30% общего объема аккумуляторного рынка РФ

Качественные показатели не уступают количественным. Продукция «АКОМ» соответствует мировому уровню, а предприятие сегодня является единственным в стране, кто обладает потенциалом освоения производства аккумуляторов нового поколения.

Наряду с наращиванием производственных объемов завод заслужил высокую репутацию и доверие к своей продукции со стороны ведущих автопроизводителей страны. Мощная дилерская сеть «АКОМ» включает более 100 партнеров во всех регионах России и 36 — в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы.

Сегодня «АКОМ» является крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в РФ с долей свыше 45%. Предприятие по-прежнему является единственным поставщиком ПАО «АВТОВАЗ» с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, включая X-Ray и Vesta. Продолжаются поставки на заводы автоконцерна «Ford» "Renault" , ООО АЗ «ГАЗ», ООО «Трактор», «Джи Эм-АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», «Дервейс».

Расширение поставок

"АКОМ" — основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий более 70% экспорта в отрасли, что составляет порядка 390 тыс. единиц. Компанией произведена каждая вторая аккумуляторная батарея, отгруженная на экспорт в 2017 году. Объем экспорта в ценах реализации (тыс. долл. США ) в прошлом году на 15% превысил уровень предыдущего периода.

Польша, Литва, Турция. Компания более 9 лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудничает с 20 партнерами из 13 государств, включая все страны СНГ, а также Сербию Грецию . В перспективных планах «АКОМ» — расширение поставок в Европу, в качестве приоритетных направлений рассматриваются Италия

В ноябре 2017 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» АО «Торговый дом АКОМ» стало лауреатом премии «Экспортер года».

Кроме того, в течение года ГК «АКОМ» многократно становилась призером различных конкурсов и обладателем престижных наград, таких как «Автокомпонент года» (номинация «Инновационный продукт в России»), «100 лучших товаров России» ("Новинка года"), номинация Национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия-2017», «Благотворитель года», «ЭкоЛидер».

Потесним импорт!

Выполняя общегосударственные задачи, направленные на обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства, «АКОМ» совершенствует технологии, инвестирует в развитие производства и внедряет инновационные методы работы.

"Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной правительством РФ перед отечественной промышленностью, «АКОМ» проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. На сегодняшний день 93% материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами", — подчеркивает глава компании Николай Игнатьев

В июне 2017 года к 15-летию «АКОМ» был осуществлен торжественный запуск нового уникального оборудования — линии по производству штампованной решетки и автоматической линии сборки. Это настоящий инновационный комплекс оборудования, на котором будут выпускаться инновационные аккумуляторные батареи (АКБ), производимые по технологиям EFB, AGM, GEL с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам. Эта продукция по сравнению со стандартными АКБ обладает двойным ресурсом и высокой циклической стойкостью, повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и коррозии. В России полный цикл подобного производства отсутствует, и доля импорта аккумуляторов указанных форматов на российском рынке составляет свыше 95%. Объем производства АО «АКОМ» к завершению проекта составит 21,5 млн АКБ, что обеспечит снижение уровня импортозависимости на 25%. Благодаря сотрудничеству с Фондом развития промышленности АО «АКОМ» получило заем в размере 500 млн рублей на реализацию указанного проекта, являющегося первым в Самарской области , получившим федеральную поддержку в рамках реализации плана по импортозамещению. Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

Выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции имеет большое значение как для экономического развития региона, так и для страны в целом. Именно этот проект «АКОМ» получил Гран-при престижного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017» в номинации «Лучший проект по импортозамещению».

К энергетике будущего

Очередным этапом развития Группы компаний «АКОМ» стало соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), церемония подписания которого состоялась в начале 2017 года в правительстве Самарской области. Трехстороннее соглашение заключено между министерством экономического развития , инвестиций и торговли Самарской области, мэрией Тольятти и ООО «АКОМ-Индастриал».

ООО «АКОМ-Индастриал» создает на Территории опережающего развития «Тольятти» серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей по современным технологиям AGM, GEL. Ежегодный выпуск и реализация таких батарей к 2027 году составят порядка 3 миллиардов рублей, что позволит заместить около 10% объемов импортируемой из-за рубежа продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей, предусмотрено создание 73 новых рабочих мест.

Дополнительно компания планирует освоить сегменты рынка, связанные с системами телекоммуникации и связи, с резервным электроснабжением промышленных предприятий, транспортных объектов, объектов здравоохранения, а также с другими системами хранения электроэнергии.

В 2017 году Группа компаний «АКОМ» сделала заявку на лидерство и на рынке литий-ионных аккумуляторных батарей. С приобретением тольяттинской компании «Тесвольт Рус» — официального лицензиара немецкой компании Tesvolt GmbH на территории России и СНГ — в распоряжении создаваемой корпорации энергетических решений оказался, возможно, лучший продукт в своем классе. Шкафные накопители энергии TS LV и HV, накопители контейнерного типа TPS, IGBT-инверторные системы SMA под управлением программного обеспечения AMIGO от координатора рабочей группы НТИ EnergyNet, стратегического партнера группы компаний «АКОМ» компании «РТ-Софт», способны эффективно снижать платежи за энергию промышленных и коммерческих предприятий, повышать КПД генерации и передачи энергии в сетях, на практике осуществляя «цифровой поворот» в российской энергетике.

Появление промышленных накопителей энергии в линейке продукции «АКОМ», импортозамещающий выход с ними на новые рынки — важный этап преобразования аккумуляторной компании в Корпорацию энергетических решений.

Николай Игнатьев, Президент Группы компаний «АКОМ»:

— Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной правительством РФ перед отечественной промышленностью, «АКОМ» проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. На сегодняшний день 93 процента материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля, что очень важно, не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами компании.