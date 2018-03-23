В центре Чебоксар из-за прорыва водопровода вздулся асфальт

Для установления причин повреждения трубопровода принято решение об отключении подачи холодной воды 12 многоквартирным домам: №1, 3, 5, 6А по проспекту Ленина, а также в частном секторе по ул. Харьковская и Электрозаводская. Без воды на данный момент остаются 12 домов и 237 квартир. «Выяснением причины повреждения трубопровода и утечки воды в настоящее время занимается аварийная бригада АО «Водоканал». Транспортных заторов в связи с аварийными работами на проспекте Ленина не допущено», — пояснили в управлении ЖКХ.