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Фестиваль красок пройдет на Куусинена
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Фестиваль красок пройдет на Куусинена 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Один из самых веселых и ярких восточных праздников отметят в Центре индийской культуры на улице Куусинена. В ближайшую субботу, 24 марта, здесь пройдет ежегодный фестиваль красок Холи Мела. Об этом сообщается на сайте центра. «В этом году организаторы фестиваля в Москве обещают провести праздник в небывалом масштабе: 17 коллективов из России и СНГ примут участие в танцевальном конкурсе Холи Мелы, а также будут проведены мастер-классы по йоге, ярмарка, концертная программа и увлекательная игра с индийскими органическими красками», — говорится в сообщении. Холи Мела в Индии отмечают целыми городами: жители выходят на улицу, раздают соседям сладости, украшают себя гирляндами цветов, осыпают друг друга разноцветной пудрой и танцуют до утра. Гостей ждут к 13.00. Вход бесплатный. Лучше приходить в той одежде, которую не жалко испачкать красками. Напомним, Центр индийской культуры находится по адресу улица Куусинена, 19а. (мю)
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