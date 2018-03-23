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Челябинский силач научил Харламова и Волю надувать грелки на «Comedy Club»
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Челябинский силач научил Харламова и Волю надувать грелки на «Comedy Club» 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин научил резидентов популярного шоу «Comedy Club» на телеканале ТНТ Гарика Харламова и Павла Волю надувать грелки словно воздушные шары, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Хотите поржать надо мной? Тогда смотрите в пятницу шоу «Comedy Club», будет весело. Вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым учились дуть!» — написал челябинец, неоднократно выигрывавший турнир «Самый сильный человек России», на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Нигматуллина, всё происходящее на сцене было импровизацией. Челябинец понимал, что резиденты «Comedy Club» позвали его ради шуток о богатырской силе. Поэтому и стронгмен решил проверить комиков на физическую выносливость. Однако, как Харламов и Воля не дули, надуть и лопнуть грелки им не удалось.
Кроме того, ведущие «Comedy Club» неожиданно попросили Нигматуллина поднять одного из них. В результате над сценой «полетел» Гарик Харламов.
Отметим, что Эльбрус Нигматуллин прославился на всю России благодаря своим необычным силовым рекордам. Так, недавно он руками приземлил аэростат, а до этого протащил в Крыму корабль весом почти 2 тыс. тонн.
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