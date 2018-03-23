«Достойный офицер, самый настоящий»: Владимир Чупин из Лесного погиб, укрыв солдата от гранаты

Владимир Чупин, 42-летний офицер, ранее служивший в городе Лесном , героически погиб 20 марта в Белгородской области . По информации пресс-службы Западного военного округа, во время занятий по метанию боевых гранат на полигоне солдат-срочник выронил гранату, выдернув чеку. Владимир Чупин оттолкнул растерявшегося солдата и закрыл его своим телом. Солдата спас, но сам получил тяжёлые ранения. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьёзными.

Мы связались с вдовой Владимира Чупина Светланой, уроженкой Лесного.

— Он родом из Казахстана , учился в Новосибирске , потом попал по распределению в город Электросталь , воевал в Чечне , участвовал в освобождении «Норд-Оста», — рассказала Светлана Чупина. — Волею судьбы попал в Лесной, в совсем другие войска. Достойный был офицер, самый настоящий. Я считаю, сейчас таких уже и нет.

По словам Светланы, в Лесном они прожили несколько лет, и это был новый этап в жизни Владимира.

— Я всегда знала, что он по-другому не уйдёт, — сказала Светлана Чупина. — В одну секунду мог принять решение. В одну секунду, не задумываясь… Мы жили с ним каждый день как последний. Мы сильно любили друг друга. Это второй брак был у нас обоих, мы будто отогрели друг друга и очень ценили. Двое детей родилось в браке. У меня от первого брака была дочь, и у него от первого брака была дочь.