В Индии достраивают самый большой памятник на свете — в два раза выше статуи Свободы

Индии в 2018 году достроят статую, которая станет самой высокой в истории. Памятник, посвященный борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю, достигнет 182 метров, а вместе с пьедесталом — 240 метров. Это сооружение будет в два раза выше статуи Свободы и на 54 метра превзойдет нынешнего лидера — 128-метровую статую Будды в Китае

Источник: Arch Daily

Статуя расположена посреди искусственного озера недалеко от города Вадодара в штате Гуджарат.

Проектом занимается компания Michael Graves Architecture & Design.

Строительство идет с 2014 года, на нем круглосуточно заняты 2400 рабочих.

К лету 2017 года памятник построили до колен (59 метров).

Для возведения конструкции понадобится 5700 тонн стали, 18 500 тонн железной арматуры, 75 тысяч кубических метров бетона и 22 500 тонн бронзового листа.

Стоимость памятника оценивается в 320 миллионов долларов. По мнению премьер-министра Индии Нарендры Моди, выделившего на строительство 34 миллиона, монумент повысит международный авторитет страны и привлечет туристов.