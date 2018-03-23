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В Индии достраивают самый большой памятник на свете — в два раза выше статуи Свободы
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В Индии достраивают самый большой памятник на свете — в два раза выше статуи Свободы 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В Индии в 2018 году достроят статую, которая станет самой высокой в истории. Памятник, посвященный борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю, достигнет 182 метров, а вместе с пьедесталом — 240 метров. Это сооружение будет в два раза выше статуи Свободы и на 54 метра превзойдет нынешнего лидера — 128-метровую статую Будды в Китае.
Источник: Arch Daily
Статуя расположена посреди искусственного озера недалеко от города Вадодара в штате Гуджарат.
Проектом занимается компания Michael Graves Architecture & Design.
Строительство идет с 2014 года, на нем круглосуточно заняты 2400 рабочих.
К лету 2017 года памятник построили до колен (59 метров).
Для возведения конструкции понадобится 5700 тонн стали, 18 500 тонн железной арматуры, 75 тысяч кубических метров бетона и 22 500 тонн бронзового листа.
Стоимость памятника оценивается в 320 миллионов долларов. По мнению премьер-министра Индии Нарендры Моди, выделившего на строительство 34 миллиона, монумент повысит международный авторитет страны и привлечет туристов.
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