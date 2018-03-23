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КПРФ попросит проверить обстоятельства избиения наблюдателей в Москве
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КПРФ попросит проверить обстоятельства избиения наблюдателей в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. КПРФ обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства нападения в столичном районе Марьина Роща на наблюдателей, которые отказались подписывать протокол и требовали пересчёта голосов на одном из участков в ходе состоявшихся в воскресенье выборов президента РФ, заявил журналистам депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.
"После отказа подписывать протокол и выхода из участка на них было совершено нападение с жестоким избиением двух членов нашей комиссии и нанесением тяжёлых травм Егорову Ивану, майору медицинской службы в отставке. Но самое прискорбное, что к нему в палату уже приходили два сотрудника полиции, которые понуждали его дать показания, что это не связано с выборами", — заявил парламентарий.
"Мы считаем это вообще недопустимым фактом и потребуем от Генеральной прокуратуры проверить все обстоятельства дела и привлечь всех виновных к ответственности", — добавил Коломейцев.
Комментарием правоохранителей и избиркома РИА Новости не располагает.
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