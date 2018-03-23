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Может ли полиция разблокировать iPhone пальцем мертвеца
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Может ли полиция разблокировать iPhone пальцем мертвеца 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Может ли полиция разблокировать iPhone пальцем мертвецаЧитая новости об мертвых подозреваемых в том или ином деле, вы наверняка задавались вопросом — имеет ли право полиция разблокировать iPhone их отпечатками пальцев.
Полицейские из нескольких штатов сообщили изданию Forbes, что частенько это делают. Поскольку мертвеца не нужно уговаривать приложить палец к Touch ID, это гораздо проще.
Властям не требуется разрешения или специального ордера, чтобы получить доступ к данным трупа.
С Face ID ситуация аналогичная. Если лицо подозреваемого не повреждено, то система с большой вероятностью сработает.
Даже необходимость в зрительном контакте с устройством не станет проблемой. Жертвы часто умирают с открытыми глазами.
У полицейских есть полное право пользоваться такими методами. В законодательстве не прописаны права мертвеца в отношении конфиденциальных данных.
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