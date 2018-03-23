В Адыгее отметили 95-летие газеты «Адыгэ макъ»

В четверг, 22 марта в госфилармонии республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию республиканской газеты «Адыгэ макъ».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в торжествах, посвященных юбилею одного из старейших печатных средств массовой информации Северного Кавказа, поздравив коллектив и читателей газеты с этим памятным событием.

Напомним, за почти вековую историю издание стало стартовой площадкой для творческого пути многих выдающихся литературных деятелей Адыгеи. В разное время в редакции газеты работали Хусен Андрухаев, Тембот Керашев, Нальбий Куек, Руслан Нехай Исхак Машбаш и многие другие.

Мурат Кумпилов выступил на двух государственных языках республики, отметив высокое значение газеты для сохранения и развития адыгского языка и литературы.

«На протяжении всего времени газета «Адыгэ макъ» пользовалась высоким авторитетом и доверием своих читателей, неизменно оставалась надежным источником информации о значимых событиях во всех сферах общественно-политической, культурной жизни; интересно и в своей особой стилистике рассказывала о судьбах людей Адыгеи», — сказал глава республики.

Мурат Кумпилов также выразил надежду на то, что национальная газета с каждым годом будет становиться современнее и увеличивать читательскую аудиторию. Для этого руководство республики приложит все усилия. Это касается укрепления материально-технической базы, финансовой поддержки, повышения зарплат и создания комфортных условий работы для сотрудников издания.

Далее глава Адыгеи, поблагодарив весь коллектив «Адыгэ макъ» за плодотворную работу, вручил государственные награды. За вклад в развитие журналистики медалью «Слава Адыгеи» награжден собственный корреспондент редакции Рамазан Нехай. Почетного звания «Заслуженный журналист РА» удостоены обозреватели — Фатимат Киярова и Адам Такахо.

Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный также вручил ряду работников газеты парламентские награды. Почетным знаком «Закон. Долг. Честь» отмечена переводчик издания Саният Тлишева. Почетной грамотой Госсовета-Хасэ РА и благодарностью награждены главный редактор газеты Тимур Дербе и верстальщик Сафиет Нагоева.

Главный редактор Тимур Дербе выразил признательность руководству республики за постоянное внимание и помощь изданию. Поздравляя коллектив газеты с юбилеем, он также поблагодарил читателей за многолетнюю преданность и поддержку.

Поздравляя «Адыгэ макъ» с 95-летием, главные редакторы газет «Адыгэ псалъэ» и «Черкес хэку» — Мухамед Хафице и Увжук Тхагапсов пожелали коллективу передовицы интересных материалов и успехов в новых журналистских проектах.

Далее вечер продолжился концертом мастеров искусств. Перед зрителями выступили ведущие творческие коллективы республики: «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», а также известные эстрадные исполнители.