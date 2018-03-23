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Новый микрорайон в Советском районе Волгограда остался без уличного освещения
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Новый микрорайон в Советском районе Волгограда остался без уличного освещения 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Жители нового микрорайона «Родниковая долина» уже неделю возвращаются домой в кромешной тьме. По словам местных жителей, отключенные уличные фонари превратили их небольшие кварталы в вечное темное царство.
— Квартал «Гвардейский» живет без освещения с 19 марта, — рассказывает местная жительница Татьяна Марченкова. — Мы позвонили в свою управляющую компанию, но так и не услышали ни одной официальной причины.
По словам местных жителей, в кромешной тьме живут 16 домов, несколько детских площадок.
— Мы возвращаемся домой, подсвечивая дорогу фонариком, — продолжает Татьяна Марченкова. — Всё бы ничего, если бы ледяные дорожки внутри кварталов не грозили визитом в травмпункт.
V1.ru пытается дозвониться до управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон «Родниковая долина».
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