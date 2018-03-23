«Ждали скорую 2,5 часа»: в Перми минздрав расследует причины смерти пациента

Перми пациент с болью в сердце ждал скорую помощь 2,5 часа. Когда медики приехали, они решили увезти его в больницу, где мужчина скончался. Семья пациента требует наказать за халатность виновных.

5 марта в 12:20 супруга 61-летнего пермяка вызвала скорую помощь. Оператору она сообщила, что муж жалуется на сильную боль в области сердца, указала сопутствующие симптомы.

— Спустя полтора часа мама снова позвонила по номеру 03, так как бригада до сих пор не приехала, и услышала в ответ: «А чего вы хотите? Очень много вызовов, ждите», — написала дочь в группе «Подслушано Пермь». — Машина скорой приехала только в 14:50, то есть с момента первого звонка прошло 2,5 часа. Врачи осмотрели моего отца и вызвали реанимационную. Госпитализировали его в 15:50 часов, при этом отец шел до машины сам. Одевала его мама, он был словно пьяный. Маме сказали, что папу везут в институт сердца на Сибирской.

Вечером телефон отца был выключен. Утром 6 марта супруга поехала в институт сердца, где ей сказали: «Такого пациента нет, он в отказах, почему — не знаем, ищите по месту жительства». Женщина поехала в больницу на улице Плеханова, там его тоже не оказалось.

— Я позвонила еще в две больницы, нигде не было моего папы и везде отказывались говорить, как узнать, где он находится, — рассказала дочь. — В итоге днем мы выяснили, что папа в ГКБ № 4 на улице Ким. Позвонили туда, нам ответили: «Пациент в реанимации, больше ничего сказать не можем, приезжайте завтра, сегодня уже поздно».

Супруга мужчины 7 марта утром приехала в ГКБ № 4. В отделении реанимации на вопрос, в какой палате муж, ей ответили: «А с чего вы взяли, что он в палате? Он еще в понедельник умер».

— У меня три вопроса, — сказала дочь мужчины. — Почему на вызов к больному с сердечным приступом скорая по Перми едет 2,5 часа? Почему близким не только не сообщили о смерти, но и предоставляли ложную информацию? Почему по телефону близким отказывались сообщать, в какой больнице находится мой папа.

Девушка пояснила 59.ru, что не могла с папой поехать, так как живет в Московской области . Маме не разрешили поехать врачи. Родственники скончавшегося пациента подали жалобы в министерство здравоохранения Пермского края и в страховую компанию.

— Папу не вернуть. Но хочется, чтобы после проверок было меньше таких случаев. Проверка должна была быть организована, так как жалоба была завизирована 14 марта в министерстве. В страховой компании жалоба зарегистрирована 12 марта. Меня предупредили, что срок проверки составит не менее 30 дней, — пояснила 59.ru дочь мужчины.

Мы направили запрос в краевое министерство здравоохранения с просьбой разъяснить ситуацию.

— Комиссией при Минздраве организована служебная проверка, — сообщили 59.ru в ведомстве.

Мы будем следить за развитием ситуации.