Доклад о работе правительства /19/

Реализовывать стратегию «Здоровый Китай». Планируется повысить уровень обеспечения базовым медицинским страхованием и страхованием на случай серьезных заболеваний. Среднедушевые нормы госбюджетных дотаций на базовое медицинское страхование сельского и неработающего городского населения возрастут еще на 40 юаней, половина этой суммы будет направлена на страхование от серьезных заболеваний. Предстоит расширять практику проведения прямых межпровинциальных расчетов по месту оказания медицинских услуг, эта практика должна охватить все низовые медицинские учреждения, всех трудовых мигрантов, уезжающих из села, и всех тех, кто работает или занимается предпринимательской деятельностью вне мест постоянной прописки. Интенсифицировать работу по подготовке медицинского персонала, врачей общей практики и педиатров, стимулировать внедрение системы ступенчатой диагностики и лечения, распространять практику оказания медицинских услуг посредством заключения договора с семейным врачом. Необходимо продолжать повышать среднедушевые нормы госбюджетных дотаций на основные виды услуг общественного здравоохранения. Интенсифицировать профилактику и контроль наиболее серьезных заболеваний, неизменно отдавая приоритет профилактике. Следует улучшать услуги в сфере охраны материнства и младенчества. Поддерживать последовательное сохранение и инновационное развитие традиционной китайской медицины и фармацевтики. Поощрять сочетание традиционной китайской и западной медицины. Обновляя способы контроля и надзора за безопасностью пищевых продуктов и лекарственных средств, делать упор на повышение эффективности контроля с помощью интернет-технологий, технологий больших данных и т.д. Необходимо действенно обеспечить протоколирование полного процесса производства и возможность информационного отслеживания, чтобы проблемной продукции нигде не нашлось бы места, чтобы нелегальные производители и продавцы не могли бы скрыться от карающей руки закона, и чтобы потребители не беспокоились за качество и безопасность продукции. Эффективно заниматься подготовительной работой к пекинским Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм, разнообразными способами наращивать строительство спортивных площадок и других объектов спортивной инфраструктуры, предназначенных для всех. Страна, в которой народ физически и психически здоров, в которой народ стремится к добру и самосовершенствованию, будет наполнена жизненными силами и сможет добиться процветания и могущества.

Эффективнее решать жилищную проблему населения. Мы собираемся ввести в действие новый трехлетний план интенсивной реконструкции ветхих барачных кварталов, в нынешнем году будет начата реконструкция 5,8 млн квартир. Следует увеличить предложение социального арендного жилья, гарантированно решить жилищный вопрос для всех семей с низкими доходами, испытывающих жилищные трудности. При соответствии определенным условиям эта политика также распространится на такие категории граждан, как только что поступившие на работу и не имеющие жилья, иногородние работники и т.п. Придерживаясь установки на то, что «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции», конкретизировать ответственность местных правительств как субъектов управления рынком недвижимости. Продолжать осуществлять дифференцированное регулирование, создать и оздоровлять постоянно действующий механизм стимулирования стабильного и здорового развития этого рынка. Поддерживать потребности населения в приобретении жилья для собственного проживания, развивать рынок аренды жилья, развивать систему общей долевой собственности на жилье. Форсировать создание жилищной системы, характеризующейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения, равным вниманием к аренде и приобретению жилья, чтобы широкие народные массы могли как можно скорее осуществить мечту о приобретении квартиры или улучшении жилищных условий.

Надежнее обеспечить минимальный уровень благосостояния населения. Необходимо обеспечить устойчивый рост норм прожиточного минимума в городе и на селе, размеров социальной помощи и пособий для основных категорий льготников. Активно реагируя на старение населения, развивать обслуживание престарелых на дому и в микрорайонах по месту жительства, обслуживание на базе взаимопомощи, поддерживать соединение услуг по уходу за пожилыми людьми с медицинскими услугами, повышать качество обслуживания в домах престарелых. Следует оказывать заботу и помощь детям, оставленным в селах уехавшими на заработки родителями. Интенсифицировать социальное обеспечение городских и сельских детей, оказавшихся в сложном положении. Необходимо налаживать работу по обеспечению льгот и оказанию помощи военным инвалидам, семьям военнослужащих и погибших героев. Улучшать услуги в сфере реабилитации инвалидов. Совершенствовать систему оказания социальной помощи, поддерживать развитие общественно-полезных дел и благотворительности. В работу по закреплению базовых социальных гарантий необходимо вложить всю душу и затратить максимум усилий. Недопустимы никакие уклонения от ответственности только лишь из-за многосложности поставленной задачи, недопустимо не делать даже «маленькое добро» из-за его кажущейся ничтожности, чтобы каждый человек, попавший в беду, мог почувствовать заботу и тепло со стороны общества. /следует/