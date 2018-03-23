Чиновники заявили о рекордно низкой безработице в Орловской области

Депутаты комитета по взаимодействию со СМИ облсовета накануне, 22 марта, на заседании в рамках подготовки к отчёту о деятельности правительства, рассмотрели вопросы содействия занятости населения, сообщает пресс-служба облсовета.

По информации зампреда правительства по промышленности, торговле, труду и занятости Игоря Козина , по состоянию на 1 января 2018 года численность безработных составила 3,6 тыс. человек, , что на 1, 1 тыс. больше, чем в 2017 году.

За последние десятилетие это самый низкий показатель. В прошлом году в службы занятости области обратились 13,3 тыс. человек (15,7 тыс. в 2016 году). Уровень трудоустройства возрос до 54,6% против 48,8 в 2016 году.

В регионе реализуется подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в Орловской области », которая способствует снижению общего уровня производственного травматизма, уменьшившегося за последние шесть лет почти в 2,5 раза.

В 2017 году на квотируемые рабочие места было трудоустроено 464 инвалида. На конец года было выявлено более 16 тыс. работников без официального оформления. Легализовано было 10 695 человек.

На заседании депутаты рассмотрели также проект изменений в закон «Об оплате труда работников государственных учреждений Орловской области» и рекомендовали внести его в повестку дня мартовского заседания областного Совета.