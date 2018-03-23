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Сергей Тучин: «Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку»
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Сергей Тучин: «Люди видят, как работает глава региона, и это повлияло на явку» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Такой активности избирателей способствовала смена руководства региона, считает член Общественной палаты Самарской области, общественный наблюдатель Сергей Тучин.
"Люди с воодушевлением восприняли приход Дмитрия Азарова к руководству областью. Молодой, энергичный, грамотный руководитель, который показывал хорошие результаты работы ещё будучи главой Самары, — говорит Тучин. — За полгода его деятельности на посту главы региона произошло много положительных изменений. Налажен действенный и конструктивный диалог с жителями области. Один только вывод чиновников в публичную плоскость — в твиттер — дорогого стоит. Сейчас каждый самарец может напрямую обратиться к любому руководителю министерства или департамента, главе города или района и получить достаточно быстрый ответ. Может быть, проблема и не решится мгновенно, но, по крайней мере, он получит ответ, что вопрос взят в работу, в какой срок будет найдено решение, какие существуют варианты действий и так далее. Я думаю, что люди видят, как работает глава региона, и всё это тоже повлияло и на явку, и на результаты голосования за действующего главу государства.
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