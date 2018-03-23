Еще более 200 тыс. жителей Подмосковья получат электронные читательские билеты в 2018 году

До конца 2018 года жителям Подмосковья планируется выдать еще более 200 тысяч электронных читательских билетов (ЭЧБ), сообщила в интервью официальному порталу правительства региона министр культуры Московской области Оксана Косарева

«С начала 2018 года ЭЧБ получили свыше 45 тысяч жителей области, до конца года обладателями такого билета станут более 200 тысяч читателей», — сказала Косарева.

В настоящее время единый электронный читательский билет выдается в 68 ведущих подмосковных библиотеках. Обладатель билета может получить обслуживание в любой подмосковной библиотеке и воспользоваться услугами специализированного портала bibliomo.ru.

Проект по внедрению электронных читательских билетов стартовал в подмосковных библиотеках в прошлом году. В течение 2-3 лет все читальни региона станут его участниками.