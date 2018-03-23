Ещё
Еще более 200 тыс. жителей Подмосковья получат электронные читательские билеты в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Еще более 200 тыс. жителей Подмосковья получат электронные читательские билеты в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
До конца 2018 года жителям Подмосковья планируется выдать еще более 200 тысяч электронных читательских билетов (ЭЧБ), сообщила в интервью официальному порталу правительства региона министр культуры Московской области Оксана Косарева.
«С начала 2018 года ЭЧБ получили свыше 45 тысяч жителей области, до конца года обладателями такого билета станут более 200 тысяч читателей», — сказала Косарева.
В настоящее время единый электронный читательский билет выдается в 68 ведущих подмосковных библиотеках. Обладатель билета может получить обслуживание в любой подмосковной библиотеке и воспользоваться услугами специализированного портала bibliomo.ru.
Проект по внедрению электронных читательских билетов стартовал в подмосковных библиотеках в прошлом году. В течение 2-3 лет все читальни региона станут его участниками.
РИАМО: последние новости
МВД РФ отказалось автоматически продлевать автомобильные права Ряд СМИ отозвали журналистов из Госдумы из‑за депутата Слуцкого В воздухе Волоколамска не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих веществ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре73
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
Умер известный шансонье16
В России признали бессилие перед США1883
Еще одна страна вышлет российских дипломатов207
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение