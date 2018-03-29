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Зачем освящать вербу?
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Зачем освящать вербу? 

АиФ Пермь 28 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Чаще всего под видом вербы продают иву. А можно ли в Вербное воскресенье освящать иву и нужно ли вообще это делать?
«Ива, верба — разницы нет. Это символ праздника, а её освящение — благочестивая традиция, — отвечает настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонеж­ского иерей Андрей Воробьёв. — В этот день за веточками в храм идут даже неверующие, как и в Крещение за святой водой, до конца не понимая значение праздника. 1 апреля — знаменательный день для православного христианина. Верующие празднуют не только Вербное воскресенье, а вспоминают вхождение Иисуса в Иерусалим. Люди, узнав о чудесах, которые он совершил, встречают его как великого Царя, выстилая ему путь из пальмовых ветвей (накануне сын Божий совершил самое великое чудо — воскресил Лазаря. — Авт.). С этого дня начинаются страсти Христовы — путь добровольного мучения. Он терпит страдания за искупление грехов человечества. Мы освящаем вербы в память о тех событиях. Верба знаменует просыпание природы после зимней спячки и пробуждение человека от греховного сна. Освящённую вербочку нужно поставить дома к иконам. Раньше в деревнях веточками вербы похлопывали скотинку, чтобы она не болела. Конечно, сама по себе верба — это просто дерево. А освящённая — уже святыня. Поэтому выбрасывать её нельзя, прошлогодние веточки нужно сжечь».
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