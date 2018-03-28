Верба настоящая: как отличить ее от ивы и прочих кустарников и что делать, если вы купили не то

Праздник Вербного воскресенья не за горами, вот-вот начнут продавать и вербу — ее трогательные веточки в «пушистиках» не могут не растрогать, это настоящий символ весны.

Но праздник — настоящий, и потому не хочется быть в этот день обманутым даже в мелочах. Поэтому мы решили рассказать, как отличить вербу от ивы, которую нередко за нее выдают.

Вербу называют также красноталом и шелюгой, а также верболозом. Ива — это лиственное растение (кустарник или дерево). Виды его отличаются друг от друга в основном по внешним признакам. В целом в мире насчитывается около 600 видов растений этого рода. Итак, сразу о главной ошибке: нет, ива и верба — это вовсе не одно и то же растение под двумя разными названиями. Это растения разные, и верба от ивы, при том, что они родственницы, отличается как минимум четырьмя признаками, запомнить которые очень несложно. Итак, оба растения, принадлежащие, безусловно к общему семейству ивовых, можно различить:

* внешне — по окраске цветочных почек и коры;

* по месту произрастания;

* по форме кроны;

* по особенностям и времени цветения.

Некоторые признаки, впрочем, пригодятся только тем, кто решит отправиться за вербой самостоятельно. Раньше, к слову, никто и не помыслил бы даже, что вербу надо покупать — за ней отправлялись сами, своими ногами, поскольку обряд «заламывания» вербы органично входил в ритуальную часть праздника.

Итак, где можно встретить вербу? Ответ вас удивит: везде. Она неприхотлива так, что зависть берет. Ее устраивает все — «чисто поле» и берега реки, болото, окраина леса и деревни. Абсолютно не придирчивое создание! Но главное — ее ветви составляют достаточно плотную крону из условно толстых побегов красно-бурого цвета. Гнутся ветви вербы плохо, листочки дают округлые.

Крона ивы — иная. Она прозрачная, кружевная, побеги ивы поникают, спускаются вниз, что смотрится очень живописно. А растет ива преимущественно у прудов и рек. Когда листочки ивы распускаются, сразу видно, что они вытянутые, длинненькие, с заостренным кончиком. Ветви у ивы очень гибки, идеальны для плетения, а если их поставить в воду, они очень быстро дают корни. Более того: если ивовую веточку просто воткнуть в землю, не дожидаясь корней, она, скорее всего, тоже приживется, а в скором времени заполонит все окружающее пространство. Кора ивы — светлая, серая, иногда зеленоватая, иногда — почти золотистая.

Верба же такой высокой способностью приживаться не отличается. Корни она пустить может, но просто в земле окоренится вряд ли.

Кроме того, растения отличаются цветением. Верба зацветает первой. Еще голы ветки у всех деревьев, а на ее плотных веточках уже раскрываются белоснежные, иногда с жемчужным или чуть сероватым отливом почки. Ива цветет позже, ее цветочные почки мельче, не так выразительны, хотя тоже пушисты. Но вот главное отличие — они, в отличие от вербы, имеют золотисто-оливковый или золотисто-желтый цвет. Итак, еще раз — главное: верба зацветает в безлиственном состоянии, ива — когда дерево уже покрыто листочками.

Если вы выбираете вербу на рынке, смотрите сначала на цвет ее коры: берите ту, что красная или бурая, с легким восковым налетом на коре. Иву вам могут предлагать не слишком честные продавцы, но вы без труда отличите ее и по «спящим» почкам, и по цвету коры, и по гибкости.

Что делать, если вы купили не те веточки, которые нужно? Все просто: простите это хитрецам. Вряд ли за скромный букетик с вас взяли очень много. Ну так простите обманщикам этот обман от всего сердца — Бог с ними, ведь в прощении — благодать. К тому же, возможно, это был невольный обман — не многие разбираются во всех этих ботанических тонкостях. А настоящей вербы купите, не переживайте.

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